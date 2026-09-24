Halle Berry schwärmt von ihrer Freundschaft mit Zendaya

Zwischen Halle Berry (60) und Zendaya Coleman (30) scheint eine besondere Verbindung zu bestehen. Bei einer Veranstaltung sprach die Schauspielerin in einem Interview People nun über ihre Freundschaft mit der jüngeren Kollegin und fand dabei besonders liebevolle Worte. Zendaya sei ihr "kleiner Schatz", schwärmte Halle im Gespräch mit dem Magazin. Dass gerade diese beiden Schauspielerinnen so eng verbunden sind, dürfte für einige überraschend sein – immerhin liegen rund drei Jahrzehnte zwischen ihnen. Halle, die kürzlich ihren 60. Geburtstag feierte, machte in dem Interview jedoch deutlich, wie viel ihr die Freundschaft mit der Dune-Darstellerin bedeutet.

Halle verfolgt Zendayas Karriere nach eigenen Angaben mit großer Begeisterung und unterstützt die jüngere Kollegin aus vollem Herzen. "Ich finde, sie revolutioniert die Filmbranche in vielerlei Hinsicht für ihre Generation", erklärte sie gegenüber People. Besonders gefreut habe sie sich zuletzt über Zendayas Auftritt bei den 78. Emmy Awards: Mit ihrem Pixie-Cut erinnerte die Schauspielerin dort an Halles wohl bekanntesten Look, weshalb die Frisur prompt als Hommage an ihre Kollegin verstanden wurde. Für Halle sei das ein ganz besonderer Moment gewesen, wie sie dem Magazin verriet. "Ich könnte nicht stolzer auf jemanden sein oder mich geehrter fühlen, jemanden zu kennen, der mir auf diese Weise Tribut zollt", betonte sie und fügte hinzu: "Das war wirklich süß."

Wie groß Halles Zuneigung zu Zendaya ist, hatte sie bereits zuvor in "The Drew Barrymore Show" deutlich gemacht. Dort verriet die Schauspielerin sogar, welchen gemeinsamen Auftritt sie sich für die Zukunft besonders wünschen würde. "Es gibt eine Schauspielerin, die ich von ganzem Herzen liebe. Ich liebe sie. Ich würde liebend gern ihre Mutter spielen. Zendaya", erklärte Halle in der Sendung. Eine gemeinsame Produktion, in der die beiden Mutter und Tochter spielen, steht damit ganz oben auf Halles Wunschliste.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Halle Berry und Zendaya Coleman

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Instagram / halleberry Schauspielerin Halle Berry kurz vor ihrem 60. Geburtstag

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Imago Zendaya auf der Pressetour zu "The Odyssey", 2026

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