Daymian packt über tiefe Familienkrise bei den Weissens aus

Bei Are You The One – Reality Stars in Love zeigt sich Daymian Weiß von seiner verletzlichen Seite. Im Gespräch mit Jenny Grassl (25) erzählt er von seiner Familie: Gemeinsam mit seinen Eltern Andrew und Virginia sowie seinen fünf Geschwistern tritt er in der Familienrealityshow "Willkommen bei Familie Weiß" auf. Dass bei den Weissens hinter den Kulissen nicht immer alles so glänzend ist, wie es im TV wirkt, lässt Daymian dabei durchblicken.

Daymian schildert sichtlich niedergeschlagen: "Bei uns in der Familie ist zwar alles schön und gut, aber Papas Seite ist komplett weg. Wir haben keinen Kontakt mehr." Der Realitystar erklärt, er kenne den genauen Grund nicht – es habe Streit gegeben – und nennt die Situation "traurig". Besonders die Erinnerung an vergangene Zeiten scheint ihn zu belasten. "Ich habe über 15 Cousinen eigentlich, aber ich kenne keine davon. Als Kind war ja alles super, wir waren jedes Jahr in Amerika zusammen", gibt er zu bedenken.

Bei Daymian kullern die Tränen, und er lässt sich von Jenny trösten. Das Gespräch unter vier Augen bietet jedoch auch ungewollt einen humorvollen Moment. Als Daymian anfängt, von der Familienshow zu erzählen, ist Jenny zunächst verwirrt – sie verwechselt seine Verwandtschaft mit einer anderen bekannten Familie. "Du sagst mir ja nie deinen Nachnamen. Ich dachte, du wärst einer von den Wollnys – vielleicht ein Verwandter", rechtfertigt sie sich. Lachend betont Daymian, er sei nicht mit den Wollnys verwandt.

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RTL / Katya Bulgakova "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat Daymian Weiß

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Instagram / die_weissens Daymian Weiß mit seiner Familie, April 2024

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RTL Jenny Grassl, "AYTO – RSIL", 2026