Kussfoto: Macht Mike Singer damit Liebe zu Nadja offiziell?

Mike Singer (26) und Nadja aus Die Bachelors sorgen jetzt mit einem innigen Kussfoto für Aufsehen. Passend zu seinem neuen Song "Auf die Liebe" teilt der Sänger auf Instagram eine Aufnahme mit der Reality-TV-Bekanntheit, auf der sich die beiden eng aneinandergeschmiegt und sichtlich vertraut zeigen. Auch im dazugehörigen Musikvideo, aus dem Mike bereits einige Ausschnitte zeigt, übernimmt Nadja eine besondere Rolle an seiner Seite. Darin sind die beiden ebenfalls dicht beieinander und vertraut turtelnd zu sehen. Ob Mike damit tatsächlich seine Liebe zu Nadja offiziell machen möchte, bleibt allerdings offen – eine eindeutige Bestätigung ihrer Beziehung gibt es bislang nicht. Der Track soll heute Nacht um 23:59 Uhr erscheinen, das Musikvideo folgt morgen früh um 6:00 Uhr.

Ganz überraschend kommen die neuen Aufnahmen allerdings nicht. Bereits seit Monaten bringen Fans den Musiker und die Rosenanwärterin miteinander in Verbindung. Immer wieder tauchten Bilder von denselben Orten und auffällig ähnlichen Kulissen auf, die für viele Beobachter als mögliche Hinweise auf eine Verbindung zwischen den beiden galten. Zusätzlich heizte ein Video die Spekulationen an, in dem Mike vertraut mit einer blonden Frau tanzt und später gemeinsam mit ihr auf einem Bett liegt. Lange blonde Haare und ein Tattoo ließen die Community damals sofort an Nadja denken. Sie selbst hielt sich zu den Gerüchten bislang bedeckt. Auf die Frage nach dem Sänger antwortete sie im offiziellen "Die Bachelors"-Podcast lediglich ausweichend: "Das weiß ich nicht. Das kann man ja mal ihn selber fragen." Auch die Tattoo-Parallelen wollte sie dort nicht als Beleg gelten lassen: "Es gibt mehrere Frauen mit Tattoos."

Für besonders viel Aufmerksamkeit sorgte rund sechs Wochen zuvor ein Foto in Mikes Instagram-Story. Darauf hielt er liebevoll die Hand einer zunächst unbekannten Frau. Ihr Gesicht war nicht zu sehen, doch einige Details fielen den Fans sofort ins Auge: rote Fingernägel, ein rosafarbenes Armband sowie auffällige Tattoos an Hand und Handgelenk. Genau diese Merkmale erinnerten viele damals bereits an Nadja. Der Schnappschuss wirkte zudem, als sei er bei einem gemeinsamen Restaurantbesuch aufgenommen worden, denn auf dem Tisch standen zwei Getränke. Mike versah das Bild lediglich mit einem roten Herz-Emoji und ließ eine Erklärung dazu aus. Mit Nadjas Auftritt in seinem Musikvideo und dem nun veröffentlichten Kussfoto gibt es erneut deutliche Hinweise auf eine mögliche Beziehung der beiden. Ob Mike und Nadja damit tatsächlich den Schritt an die Öffentlichkeit wagen oder lediglich gemeinsam für seinen neuen Song werben, bleibt vorerst offen.

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Instagram / mikesinger Mike Singer mit Ex-"Bachelor"-Kandidatin Nadja, September 2026

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Collage: Instagram / mikesinger, Instagram / nadjaa.os Collage: Mike Singer und Ex-"Bachelor"-Kandidatin Nadja

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Instagram / mikesinger Mike Singer und seine unbekannte Begleitung, August 2026

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