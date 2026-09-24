Trennung? Alex und Hati sollen aus Sommerhaus geflogen sein

Im Sommerhaus der Stars soll es zwischen Hati Suarez und Alexander Molz (31) zum Bruch gekommen sein. Wie ein Insider nun dem Berliner KURIER berichtete, soll sich das Paar mitten in der laufenden Staffel vor den RTL-Kameras getrennt haben. Das Liebes-Aus könnte demnach in einer der kommenden Folgen zu sehen sein. Für Hati und Alex hätte eine Trennung weitreichende Konsequenzen: Da in dem Format ausschließlich Paare gegeneinander antreten dürfen, sollen die beiden die Show verlassen müssen. Monate nach den Dreharbeiten zeigt sich allerdings ein ganz anderes Bild. Bei einem Event in Köln erlebte Promiflash die beiden erneut auffallend vertraut. Immer wieder haben sie die Nähe des anderen gesucht, Händchen gehalten und sich umarmt. Ob Hati und Alex nach der angeblichen TV-Trennung wieder zueinandergefunden haben, bleibt bislang offen. Ihren aktuellen Beziehungsstatus haben weder die Realitybekanntheit noch ihr Partner bestätigt.

In der Sendung selbst verschärft sich der Dauerstreit der beiden zunehmend. Immer wieder machen sie sich persönliche Vorwürfe, deuteten mehrfach das Ende ihrer Beziehung an – nur um sich anschließend doch wieder zu versöhnen. Ihre jüngsten Aussagen lassen die Gerüchte um ein mögliches Liebes-Aus ebenfalls nicht abreißen. "Toxisch, das ist so ein trendy Wort. Leute interpretieren da irgendetwas hinein. Für die Liebe, die wir füreinander empfunden haben, ist es falsch, dieses Wort zu benutzen", sagte Alex im Interview mit dem Berliner KURIER. Hati wiederum antwortete einem Fan, der sich eine Versöhnung der beiden wünschte: "Wir sind nicht nur Streit! Diese Beziehung war so viel mehr als das …" Dazu setzte sie ein trauriges Gesicht und ein Herz-Emoji. RTL wollte weder die Trennung noch den angeblichen Rauswurf bestätigen: "Im 'Sommerhaus der Stars' liegen Liebe und Drama bekanntlich nah beieinander. Wie es mit Hati und Alex weitergeht, möchten wir an dieser Stelle nicht vorwegnehmen." Dass eine Trennung tatsächlich zum Auszug aus dem Sommerhaus führen kann, zeigte sich bereits 2022 bei Eric Sindermann (38) und Katharina Hambuechen.

Für zusätzlichen Zündstoff sorgte zuletzt die fünfte Folge. Während eines heftigen Streits drohte Hati ihrem Partner mit der Trennung. Alex zog sich daraufhin zurück und brach in Tränen aus. Gegenüber anderen Kandidaten erklärte Hati anschließend, sie habe versucht, nicht darüber zu lachen. Als die Mitbewohner diese Aussage an Alex weitergaben, bestritt sie ihm gegenüber, dies gesagt zu haben. Genau diese Unwahrheit habe ihn besonders verletzt, machte er später deutlich. Inzwischen schlägt Alex deutlich ruhigere Töne an. In einem aktuellen Statement betonte er, Hati nicht auf diesen einen Moment reduzieren zu wollen: "Ein Fehler, ein Streit, ein schlechter Moment – und plötzlich soll dieser eine Moment einen ganzen Menschen definieren. So einfach ist es nicht, schon gar nicht die wundervolle Liebe." Zum Thema Verzeihen erklärte er weiter: "Für mich persönlich bedeutet Verzeihen nicht, dass ich etwas gutheiße oder vergessen habe! Es bedeutet, dass ich mich bewusst dafür entscheide, einen Menschen nicht auf seinen, auf diesen, schlechtesten Moment zu reduzieren!"

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RTL / Anne Werner / KI Alexander Molz und Hati Suárez, "Sommerhaus der Stars"-Kandidaten

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RTL Alexander Molz und Hati Suarez im "Sommerhaus der Stars"

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RTL Alexander Molz im "Sommerhaus der Stars"

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