Sienna Miller bereut den viralen Auftritt ihrer Tochter

Sienna Miller (44) hätte wohl nicht damit gerechnet, dass ausgerechnet ihre Tochter zum Gesprächsthema wird. Bei der Weltpremiere ihrer neuen Serie "War" in London erschien die Schauspielerin Mitte September auf dem roten Teppich – und plötzlich standen nicht ihre Looks oder das Projekt im Fokus, sondern ein kurzer Moment mit ihrer 14-jährigen Tochter Marlowe Sturridge (14). Wie Sienna nun in "The Julia Cunningham Show" auf SiriusXM erklärte, sei Marlowe keineswegs regulär mit ihr über den roten Teppich gelaufen. Erst ganz am Ende sei die Jugendliche für rund fünf Sekunden zu ihrer Mutter gekommen, um sie zu umarmen. Genau dieser spontane Mutter-Tochter-Moment verbreitete sich anschließend jedoch rasant und sorgte für deutlich mehr Aufmerksamkeit, als beide erwartet hatten. Die enorme Aufmerksamkeit für diese wenigen Sekunden habe weder sie selbst noch ihre Tochter kommen sehen, erklärte die Britin. Inzwischen zeigt sie sich besorgt – und stellt weitere gemeinsame Auftritte auf roten Teppichen vorerst infrage.

Im Interview stellte Sienna klar, wie es zu den vielbeachteten Bildern kam: "Nun, Marlowe ist eigentlich nicht mit mir über den roten Teppich gelaufen. Sie kam mit ihrer Freundin. Meine Mutter war auch da. Und dann waren da am Ende diese fünf Sekunden, in denen sie zu mir kam, um mich zu umarmen, und mir völlig die Show stahl." Weder der gemeinsame Auftritt noch die daraus entstandene Aufmerksamkeit seien geplant gewesen. Über die Folgen zeigte sich die Schauspielerin gegenüber SiriusXM dann aber doch nachdenklich, versuchte den Fauxpas allerdings mit Humor zu nehmen: "Aber ich glaube, ich bereue es ein wenig, weil ich nicht erwartet habe – und ich glaube, sie auch nicht –, dass es diese Reaktion auslösen würde. Und ich denke, ich werde sie für die nächsten vier Jahre in ein Nonnenkloster schicken, bis sie als richtige Erwachsene wieder herauskommen kann." Ob die beiden künftig noch einmal gemeinsam einen roten Teppich betreten, wisse sie nicht.

Marlowe stammt aus Siennas früherer Beziehung mit ihrem Ex-Verlobten, dem Schauspieler Tom Sturridge (40). Bei der Premiere in London war neben der Teenagerin und deren Freundin auch Siennas Mutter dabei – gleich mehrere Generationen der Familie begleiteten den Abend also. Dass ihre Tochter seitdem vor allem wegen ihres Aussehens im Netz diskutiert wird, wollte die "Factory Girl"-Darstellerin so nicht stehen lassen. "Sie ist außergewöhnlich schön, aber das ist irgendwie das Uninteressanteste an Marlowe. Sie ist so klug und sie ist so lustig und sie ist immer noch mein kleines Mädchen", betonte sie gegenüber SiriusXM. Obwohl Marlowe von ihrer Mutter nicht gezielt als Begleitung für den roten Teppich eingeplant worden war, rückten die wenigen gemeinsamen Sekunden die 14-Jährige schlagartig ins öffentliche Interesse. Gerade diese unerwartete Wirkung lässt Sienna nun bei möglichen künftigen Auftritten vorsichtig werden.

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Imago Sienna Miller und Marlowe Sturridge bei der Premiere von War im Odeon Luxe in London

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Getty Images Marlowe Sturridge und Sienna Miller bei der Weltpremiere von "War" im Odeon Luxe Leicester Square in London

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Getty Images Marlowe Sturridge und Sienna Miller bei der Weltpremiere von "War" im Odeon Luxe Leicester Square in London am 16. September 2026