"Sturm der Liebe"-Star Jaime Ferkic verrät sein Liebesrezept

Jaime Ferkic (37) weiß genau, welche Eigenschaften eine Frau mitbringen muss, um ihn zu begeistern. Beim Sturm der Liebe-Pressetag erklärte der Schauspieler im Interview mit Joyn, dass es dafür weder auf spektakuläre Überraschungen noch auf große romantische Gesten ankomme. Sein persönliches Rezept formulierte Jaime stattdessen folgendermaßen: "Um mein Herz im Sturm zu erobern: Schokolade, Schokolade, guter Humor und viel Lachen, Leichtigkeit, Lebensfreude … einfache Dinge, sich über Kleinigkeiten freuen können und aufmerksam sein", zählte er auf. Besonders wichtig ist dem Schauspieler demnach, dass seine Partnerin auch an den kleinen Dingen des Alltags Freude hat und anderen mit Aufmerksamkeit begegnet. Wer nun allerdings auf eine Chance bei Jaime hofft, dürfte enttäuscht werden: Privat ist der Darsteller längst vergeben.

In einer Beziehung ist Jaime zudem ein weiterer Aspekt wichtig: "Sich Freiheiten geben und auch nehmen können und zu sich selbst stehen können. Und auch den anderen immer wieder neu wahrzunehmen", erklärte er im Interview. Auch an das große Kribbeln im ersten Moment glaubt Jaime fest. Ob es Liebe auf den ersten Blick tatsächlich gibt? "Ich bin davon überzeugt", stellte er klar. Sein eigenes Familienleben spielt sich unterdessen viele Kilometer von seinem aktuellen Drehort entfernt ab. Mit seiner Partnerin hat der Schauspieler einen Sohn – und um möglichst viel Zeit mit den beiden verbringen zu können, pendelt er nahezu jedes Wochenende von München zurück in seine Heimat Berlin.

Anlass für das Joyn-Interview war die Bekanntgabe des neuen Traumpaars der erfolgreichen ARD-Telenovela. In der 23. Staffel übernimmt Jaime als Massimo Foghetti eine der beiden zentralen Rollen der Liebesgeschichte. An seiner Seite steht Pippa Fee Rupperti als Emilia. Gemeinsam sollen die beiden Darsteller die Zuschauer mit einer neuen emotionalen Romanze am Fürstenhof unterhalten. Dass die Chemie zwischen den beiden Hauptdarstellern stimmt, zeigte sich bereits vor dem ersten Drehtag. Schon beim Casting verstanden sich Jaime und Pippa auf Anhieb gut und konnten die geforderte romantische Szene glaubwürdig zusammen spielen. Kurz darauf stand fest: Die beiden werden das neue Traumpaar bei "Sturm der Liebe". In ihren Rollen wartet auf Massimo und Emilia am Fürstenhof ein unerwartetes Wiedersehen, das die beiden emotional aus der Bahn wirft. Wer wissen möchte, wie es mit dem Paar weitergeht, muss sich noch ein wenig gedulden: Die 23. Staffel von "Sturm der Liebe" soll voraussichtlich am 4. November 2026 starten. Ausgestrahlt werden die neuen Folgen wie gewohnt im Ersten. Parallel dazu soll die Serie auch im ARD-Livestream auf Joyn zu sehen sein.

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Imago Jaime Krsto Ferkic bei der Filmpremiere von "Der Phönizische Meisterstreich" in Berlin am 22.05.2025.

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Imago Jaime Krsto Ferkic und Pippa Fee Rupperti beim Fototermin am Set von "Sturm der Liebe" in den Bavaria-Studios, Grünwald, 16.09.2026

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Imago Pippa Fee Rupperti und Jaime Ferkic beim Fototermin zur 23. Staffel von "Sturm der Liebe" am Set des Fürstenhofs in Geiselgasteig

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