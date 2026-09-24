Samira Yavuz spricht über ihre Beziehung zu Ex Serkan

Ganz abgeschlossen scheint dieses Kapitel für Samira Yavuz (32) nie zu sein: In ihrem Podcast "Main Character Mode" spricht die zweifache Mutter offen darüber, was ihr Ex-Partner Serkan Yavuz (33) ihr heute bedeutet. Ein Liebescomeback kommt für sie zwar nicht infrage, emotional ist die Verbindung aber weiterhin da. "Ich werde für immer Gefühle für den haben. Er wird für immer ein wichtiger Mensch in meinem Leben sein", erklärt sie in der Folge. Durch ihre beiden Töchter Nova und Valea (2) bleiben die beiden ohnehin eng miteinander verbunden. Sie sehen sich regelmäßig und unternehmen auch als getrenntes Elternpaar gemeinsam etwas mit ihrem Nachwuchs. Samira fasst ihr Verhältnis zu ihrem Ex so zusammen: "Auch wir haben eine Art von Beziehung. Nicht, dass wir zusammen sind, aber immer noch. Wir sind Eltern, wir sehen uns, wir unternehmen etwas mit den Kindern. Ich mag ihn."

Wie viel sie aus ihrem Privatleben öffentlich macht, überlege Samira sich inzwischen genau. Sie und Serkan hätten sowohl gute als auch schwierige Phasen hinter sich – und sogar Zeiten, in denen sie gar nicht persönlich miteinander gesprochen hätten. Bevor sie etwas poste, frage sie sich deshalb mittlerweile, ob das Teilen anderen tatsächlich etwas bringe oder am Ende nur ihr selbst schade. Gerade bei Beziehungen sei dabei Vorsicht geboten: "Wie viele Leute haben sich getrennt, sind dann wieder zusammengekommen und haben es dann irgendwie auch nicht geschafft, so wegen dem Druck der Öffentlichkeit." Damit nun bloß niemand voreilige Schlüsse zieht, stellt die Reality-TV-Bekanntheit direkt etwas klar. "Also nicht, dass ihr jetzt denkt, ich bin mit Serkan zusammen und versuche, euch hier vorzubereiten. Leute, darum geht's überhaupt nicht", betont sie in ihrem Podcast.

Für neue Spekulationen sorgte zuletzt trotzdem ein gemeinsamer Familienurlaub. Vor einigen Wochen reisten Samira und Serkan mit ihren beiden Töchtern in die Türkei. Ein Video der Familie ließ bei einigen Fans prompt Hoffnungen auf ein Liebescomeback aufkommen. Die Influencerin stellte damals allerdings bereits klar, dass die gemeinsame Reise keine Wiedervereinigung bedeute. Dass sie und Serkan ein Leben lang miteinander verbunden bleiben werden, steht für Samira ohnehin fest. Im Podcast berichtet sie, dass sie bei wichtigen Momenten im Leben ihrer Kinder beide dabei sein werden – etwa bei Novas Einschulung oder irgendwann bei der Geburt möglicher Enkelkinder. Wie ihr Verhältnis bis dahin aussehen wird, weiß Samira selbst nicht. Einen Wunsch für ihre gemeinsame Zukunft hat sie allerdings: "Wer weiß, wie wir bis dahin zueinander stehen, aber im besten Fall haben wir uns auf jeden Fall als beste Freunde gewonnen für dieses Leben. Das auf jeden Fall."

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Instagram / serkan_yavuz Serkan und Samira Yavuz, August 2026

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Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz mit ihren Töchtern Nova und Valea, Juni 2025

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Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz, August 2026