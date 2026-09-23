Peter Maffay denkt mit 77 über seine verbleibende Zeit nach

Vor Kurzem feierte Peter Maffay (77) seinen 77. Geburtstag – ein Meilenstein, der ihn intensiv über die Zukunft nachdenken lässt. In einem Stern-Interview an der Seite seines Kollegen Johannes Oerding (44) gestand der Musiker, dass ihm sein Alter sehr wohl bewusst sei. Die Zahl 77 empfinde er als "sehr elektrisierend". Ihm sei vollkommen klar, dass er mittlerweile das "letzte Viertel" seines Lebensabschnitts erreicht habe. "Ich denke darüber nach, wie viel Zeit mir noch mit den Menschen bleibt, die mir viel bedeuten", sagte der Musiker weiter. Besonders eine Person hat seine Prioritäten in den vergangenen Jahren verschoben: seine siebenjährige Tochter Anouk. Das Rockstar-Leben, das er früher führte, steht längst nicht mehr an erster Stelle. Stattdessen zählt für Maffay heute vor allem der gemeinsame Alltag mit seinem Kind.

Wie sehr sich sein Leben verändert hat, machte der Sänger an einem konkreten Beispiel deutlich. Früher sei er schon mal "an irgendeiner Whiskyflasche hängen geblieben", erinnerte er sich. Heute berühre ihn etwas völlig anderes: Wenn Anouk ihm abends "Papa, gute Nacht" sage, verliere der Alkohol jeden Reiz. "Da verblasst jeder Whisky", lautet sein Fazit. Die Familie ist ein weiteres Band, das Johannes Oerding und Peter Maffay verbindet. Da beide den Verlust ihrer Väter verarbeiten mussten, entstand zwischen ihnen ein tiefgründiger Austausch. Laut Oerding erzählten sie sich gegenseitig viele persönliche "Vater-Sohn-Storys". Diese emotionale Verbundenheit prägte auch ihre kreative Arbeit: Als Maffays Vater im Sterben lag, verfasste Oerding den Text für das Abschiedslied "Wenn wir uns wiedersehen". Maffay bewundert bis heute, wie es seinem Kollegen gelang, zutiefst berührende Worte zu finden, ohne in den Kitsch abzugleiten.

Seine Ehefrau Hendrikje Balsmeyer (39) beeinflusst ebenfalls maßgeblich, wie Peter Maffay dem Altern begegnet. Obwohl ein Altersunterschied von 38 Jahren das Paar trennt – sie ist 39 –, treibt ihn der Wunsch an, möglichst viel Zeit mit seiner Familie zu verbringen. Dafür setzt der Rockstar auf eisernen Ehrgeiz: Jeden Morgen um sechs Uhr sitzt er bereits auf dem Fahrrad. Dieses frühe Training hat einen emotionalen Grund: Maffay will gesund und vital genug bleiben, um künftig den Abiball seiner Tochter zu feiern. Die Gedanken über die verbleibende Lebenszeit bleiben für den Musiker damit nicht auf das Gespräch mit dem Stern beschränkt – sie prägen seinen Familienalltag ebenso wie seine morgendliche Fitnessroutine.

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Getty Images Peter Maffay, Musiker

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RTL / Boris Breuer Johannes Oerding und Peter Maffay, 2024

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Getty Images Peter Maffay und Hendrikje Balsmeyer, November 2024