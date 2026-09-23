Neuer Titel für Königin Sonja? Experte findet ihn "peinlich"

Nach dem Tod von König Harald V. (†89) wird in Norwegen auch darüber diskutiert, wie Königin Sonja (89) künftig offiziell bezeichnet werden soll. Ihren Titel als Königin behält sie weiterhin, doch in einer Mitteilung zur Beisetzung von Prinzessin Astrid (†94) verwendete der Palast nun erstmals die zusätzliche Bezeichnung "Kongemoren", also sinngemäß "Königsmutter". Genau diese Wortwahl sorgt jetzt für Kritik, denn in dieser Form ist sie in Norwegen bislang kaum gebräuchlich. Historiker und Autor Trond Norén Isaksen reagiert besonders deutlich auf die neue Formulierung. Gegenüber Aftenposten stellt er klar: "Ja, natürlich ist das peinlich. Wenn es jemand wissen sollte, dann der Palast."

Seine Begründung: Der erste Bestandteil einer solchen Wortzusammensetzung müsse sich auf den eigenen Titel der jeweiligen Person beziehen. "Königsmutter" würde demnach einen König meinen, der gleichzeitig die Mutter des Monarchen ist – biologisch also unmöglich. Auch Kommentatorin Sigrid Hvidsten zeigte sich von der neuen Formulierung überrascht. "Wow. Ja, das war neu", erklärte sie Dagbladet. Dass der Palast damit möglicherweise Verwechslungen vermeiden wolle, könne sie sich zwar vorstellen, schließlich gibt es nun zwei Königinnen in Norwegen. Ganz überzeugen kann sie diese Erklärung aber nicht. "Jeder weiß doch, dass Königin Sonja die Mutter des Königs ist. Der Titel hat etwas von Sagenzeiten an sich", meint sie.

Zudem stört sich Hvidsten daran, dass Sonja mit der Bezeichnung vor allem über ihre Rolle als Mutter definiert werde, obwohl sie jahrzehntelang selbst eine zentrale Figur im Königshaus war. "Ich verstehe, dass es der Klarstellung dienen soll, aber ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen herabsetzend. Königin Sonja hat viele, viele Jahre für Norwegen gearbeitet. Sie ist mehr als nur die Mutter des Königs", betont sie. Deutlich gelassener bewertet Royalexpertin Caroline Vagle von Se og Hør die Thematik. Zwar sei auch sie zunächst überrascht gewesen, grundsätzlich problematisch finde sie die Bezeichnung aber nicht. Üblicher wäre eigentlich "Dronningmoren", also "Königinmutter". "Ich finde, es klingt gut. Es ist auch intuitiver, schließlich ist sie die Mutter des Königs", erklärt Vagle. Ob "Kongemoren" künftig dauerhaft für Sonja verwendet wird oder nur in diesem einen Zusammenhang auftauchte, ist bislang unklar. Fest steht lediglich, dass Sonja auch nach Haralds Tod Königin bleibt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Königin Sonja grüßt nach der Beisetzung von König Harald V. am Königspalast in Oslo

Anzeige Anzeige

Øivind Möller Bakken, The Royal Collections Königin Sonja und Prinzessin Astrid von Norwegen

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Mette-Marit, Prinz Haakon, Königin Sonja und König Harald von Norwegen