"Mir egal": Natascha Ochsenknecht legt keinen Wert auf Yeliz

Zwischen Yeliz Koc (32) und Natascha Ochsenknecht (62) scheint eine Versöhnung weiterhin nicht in Sicht zu sein. Erst vor wenigen Tagen erklärte Yeliz, dass der Bruch mit der Mutter ihres Ex-Partners Jimi Blue Ochsenknecht (34) für sie nicht mehr zu kitten sei. Nur einen Tag später reagierte Natascha beim HeidiFest in München auf diese Aussagen – und zeigte sich davon wenig beeindruckt. Auf die Frage, ob eine Aussprache zwischen den beiden Frauen denkbar sei, machte sie gegenüber Gala deutlich: "Ich rede da nicht mehr drüber, weil mir ist das alles wurscht, was da passiert, was erzählt wird. Ich halte mich da raus." Auf die Vorwürfe des Realitystars wollte Natascha somit nicht näher eingehen und setzte stattdessen auf Abstand.

Yeliz hatte zuvor deutlich gemacht, wie zerrüttet das Verhältnis aus ihrer Sicht mittlerweile ist. "Da ist ein Bruch, den kann man nicht mehr geradebiegen. Allein die Worte, die ich von ihr auch in der Serie gehört habe, sind so unnötig gewesen. Ich freue mich, wenn dieser Part ausgestrahlt wird, weil das den Zuschauern zeigt, was das für ein Mensch ist", erklärte sie gegenüber Gala. Natascha reagierte auf den Vergleich mit dem Bruch nur knapp: "Also, ich trage keinen Gips. Und letztendlich ist es mir auch egal, was andere sagen." Auch zu ihrer Enkeltochter Snow, die Anfang Oktober fünf Jahre alt wird, wollte sie nicht viel verraten. Auf eine mögliche gemeinsame Geburtstagsfeier angesprochen, sagte sie lediglich: "Da werde ich auch nichts zu sagen. Manche Brüche brauchen länger und manche Brüche sind verheilt. Und manche tragen keinen Gips." Am selben Wochenende begegneten sich Yeliz und Natascha in München erneut. Wie Yeliz anschließend in ihrer Instagram-Story schilderte, verlief das Aufeinandertreffen alles andere als entspannt: "Das war ohne Lüge filmreif. Hab die Kameras vermisst! Noch nie sowas erlebt. Ich erspare euch das mal, denke und hoffe, wir haben jetzt Ruhe voreinander."

Eine Verbindung zwischen den beiden Frauen bleibt durch die kleine Snow bestehen. Yeliz war mit Nataschas Sohn Jimi Blue liiert, aus der Beziehung ging die gemeinsame Tochter hervor. Seit der Trennung kommt es immer wieder zu Auseinandersetzungen. Zuletzt eskalierte der Konflikt im Mai dieses Jahres, als Yeliz in den sozialen Medien Vorwürfe bezüglich des Umgangs mit ihrem Kind erhob und von ständigen Lügen sprach. Natascha wies die Anschuldigungen zurück und warf der Influencerin im Gegenzug vor, den Streit bewusst öffentlich auszutragen. Ihrer Ansicht nach gehe es dabei um Follower und Klicks. Zudem beklagte sie mangelnden Respekt. Zu einer Annäherung ist es seitdem offenbar nicht gekommen – auch die jüngsten Aussagen von Yeliz und Natascha lassen derzeit nicht auf eine baldige Versöhnung schließen.

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Collage: Imago, Imago Collage: Natascha Ochsenknecht und Yeliz Koc

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Instagram / _yelizkoc_ Natascha Ochsenknecht und Yeliz Koc

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Instagram / nataschaochsenknecht Natascha Ochsenknecht und Yeliz Koc, März 2022