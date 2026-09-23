Max Verstappen freut sich über seinen neugeborenen Neffen

Bei Max Verstappen (28) und seiner Partnerin Kelly Piquet (37) gibt es Grund zum Feiern – allerdings nicht auf dem Podium, sondern im Kreißsaal. Kellys Schwester Julia Piquet und deren Partner, der NASCAR-Rennfahrer Daniel Suárez, sind am vergangenen Wochenende erstmals Eltern geworden. Die frischgebackenen Eltern verkündeten die Geburt ihres Sohnes auf Instagram: "Der größte Segen unseres Lebens, unser kleiner Junge. Otto Suárez Piquet." Für Kelly bedeutet die Ankunft des kleinen Otto eine ganz neue Rolle – sie ist nun zum ersten Mal Tante. Auf Instagram kündigte sie auch gleich an, wie sie diese Aufgabe angehen will: "Baby Otto wird von Tante Kelly richtig verwöhnt werden." Auch der vierfache Formel-1-Weltmeister richtete herzliche Worte an Ottos Vater: "Fantastisch, mein Freund. Die beste Zeit beginnt jetzt", gratulierte der Rennfahrer Daniel ebenfalls auf Instagram.

Der errechnete Geburtstermin für Otto war ursprünglich der 17. September gewesen – wann genau der kleine Junge letztlich das Licht der Welt erblickte, ist nicht bekannt. Vater Daniel war jedenfalls bis kurz zuvor noch im Renneinsatz: Am 20. September ging er bei einem NASCAR-Rennen auf dem Bristol Motor Speedway an den Start und kam dort auf dem 14. Platz ins Ziel. Der Sportler hatte sich jedoch schon vorab auf eine mögliche Überschneidung zwischen der Geburt und seinem beruflichen Termin vorbereitet. Sollte Julia ausgerechnet rund um das Rennen ihren Sohn bekommen, wäre seine Entscheidung klar gewesen: Daniel hätte seinen Start abgesagt, um seiner Partnerin zur Seite zu stehen. So weit kam es am Ende nicht, und Daniel konnte sowohl das Rennen bestreiten als auch die Ankunft seines Sohnes miterleben.

Nicht nur Kelly und Max zeigten sich von Ottos Ankunft begeistert. Auch Kellys und Julias Mutter Sylvia Tamsma hieß ihr neues Enkelkind mit emotionalen Worten willkommen: "Willkommen in der Welt, Otto! Du hast die beste Mama und den besten Papa ausgesucht! Ich liebe dich jetzt schon bis zum Mond und zurück", schrieb sie auf Instagram. Sylvia war früher mit der Formel-1-Legende Nelson Piquet liiert. Somit prägte auch Ottos Großvater einst die Formel 1, sein Onkel saß ebenfalls im Rennwagen und sein Vater dreht in der NASCAR-Serie seine Runden. Benzin im Blut hat in dieser Familie also nicht nur Max.

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Getty Images Kelly Piquet und Max Verstappen

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Getty Images Kelly Piquet und Max Verstappen im November 2023

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Instagram / kellypiquet Kelly Piquet und Max Verstappen, Österreich 2025