Schon wieder Krankenhaus: Lionel Richie am Herzen operiert

Gute Nachrichten von Lionel Richie (77): Der Sänger hat sich einer Operation am Herzen unterzogen und ist nach eigenen Angaben wohlauf. Ein Sprecher des 77-Jährigen bestätigte gegenüber dem Magazin People, dass der Eingriff plangemäß verlaufen sei. Vorausgegangen waren mehrere gesundheitliche Zwischenfälle: Rund drei Monate zuvor musste Lionel ein Konzert absagen, nachdem ihm auf der Bühne schwindelig geworden war und er sich nach eigenen Worten "seltsam" gefühlt hatte. Ende August folgte ein weiterer Vorfall in St. Louis: Während seines Abschlusssongs bat er sein Team um einen Stuhl und ließ sich anschließend vorsorglich einliefern. Laut People verbrachte er drei Tage auf der Intensivstation, ehe er am 2. September nach Los Angeles zurückflog. Sein Vertreter erklärte: "Lionel geht es großartig, aber er wird sich eine kleine Auszeit nehmen und bald wieder auf der Bühne stehen."

Nach mehreren Untersuchungen stellten die Ärzte schließlich die Diagnose: Vorhofflimmern, eine weit verbreitete Herzrhythmusstörung, bei der die Vorhöfe unkontrolliert und unregelmäßig schlagen und die unbehandelt das Schlaganfallrisiko deutlich erhöhen kann. Zur Behandlung entschieden sich die Mediziner für eine sogenannte Katheterablation, einen minimalinvasiven Eingriff, bei dem über die Leistenvene feine Katheter bis zum Herzen vorgeschoben werden, um gezielt kleine Narben im Gewebe zu setzen. So sollen fehlerhafte elektrische Signale blockiert und der normale Herzrhythmus wiederhergestellt werden. Die gesundheitlichen Probleme prägten bereits die gesamte "Sing a Song All Night Long Tour" mit Earth, Wind & Fire: Gleich drei Konzerte fielen im Verlauf der Tournee aus. Betroffen waren Termine in San Francisco, Chicago und Columbus, bevor Lionel sich schließlich zur Operation entschloss. Auch für Ende September geplante Shows fallen aus.

Konkrete Angaben zu Ort und Zeitpunkt der Operation macht das Team des Musikers bislang nicht. Fest steht nur, dass die Pause der Genesung dienen soll und eine Rückkehr auf die Bühne bereits eingeplant ist. Lionel zählt seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Namen der Popmusik. Mit Songs wie "Hello" und "All Night Long" wurde er weltweit bekannt. Zuletzt ist er außerdem als Juror der US-Castingshow "American Idol" zu sehen. Noch ist unklar, wann der Sänger seine Konzerttermine wieder aufnehmen wird und wie es mit der gemeinsamen Tournee mit Earth, Wind & Fire weitergeht.

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Getty Images Lionel Richie, Sänger

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