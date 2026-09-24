"Sehr smart": Henna schwärmt von "Love Island VIP"-Jannik

Henna Urrehman hat offenbar einen ganz anderen Blick auf Jannik Kontalis (30) als so mancher Zuschauer. Nachdem sie sich bereits in den ersten Folgen von Love Island VIP begeistert von ihrem Mitkandidaten gezeigt hatte, schwärmte sie nun auch im Promiflash-Interview viele Monate nach dem Dreh von dem 30-Jährigen: "Jannik hat zwar einen gewissen Ruf, aber er ist sehr smart. Er ist sehr lustig, er sieht gut aus." Wie Henna weiter erklärte, habe die Chemie zwischen den beiden von Beginn an gestimmt, vor allem auf persönlicher Ebene: "Wir haben uns einfach sehr gut verstanden. Und ja, ich fand einfach, dass er ein sehr attraktiver junger Mann war."

Auch auf die Frage, ob Jannik im echten Leben anders sei, als er in den Medien und im Zusammenhang mit seiner Datingphase mit Bill Kaulitz (37) wahrgenommen werde, hatte Henna eine klare Antwort. Dabei nahm sie den Realitystar ausdrücklich in Schutz: "Also, ich denke, dass der Jannik ganz viel abbekommt in den Medien. Und zwar teilweise auch zu Unrecht, weil er datet halt einfach so krass berühmte Leute", sagte sie im Promiflash-Interview. "Und dann ist es ja klar, dass es immer so einen großen Medientrubel gibt. Aber ich finde, der Jannik ist ein wirklich toller Mann und hat das so in der Form nicht alles verdient."

Janniks Liebesleben war bereits zum Start der dritten Staffel von "Love Island VIP" ein großes Thema. In Griechenland konfrontierte Moderatorin Sylvie Meis (48) ihn vor versammelter Mannschaft mit den Namen Yeliz Koc (32), Gerda Lewis (33) und Bill Kaulitz. Die Anspielungen auf seine prominenten Datingkontakte kamen bei ihm damals allerdings nicht besonders gut an. Jannik wirkte sichtlich genervt von dem Thema und ließ durchblicken, dass er auf die ständigen Kommentare über seine bekannten Verflossenen gut verzichten könne. Umso auffälliger ist nun, dass Henna den Fokus in ihrer Schilderung auf etwas ganz anderes legt. Sie beschreibt Jannik vor allem als humorvoll, intelligent und attraktiv – und hebt hervor, wie gut die beiden miteinander harmoniert hätten.

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Collage: RTLZWEI, RTLZWEI Collage: Henna Urrehman und Jannik Kontalis, "Love Island VIP"-Kandidaten 2026

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RTLZWEI Jannik Kontalis, "Love Island VIP"-Kandidat

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RTLZWEI Sylvie Meis, "Love Island VIP"-Moderatorin