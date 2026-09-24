Gianna Nannini kommt 2027 für sieben Shows nach Deutschland

Gianna Nannini geht wieder auf große Reise: Die italienische Rocksängerin hat auf Instagram für 2027 ihre Europa-Tournee zum neuen Album "Giannagold" angekündigt – und dabei macht sie gleich siebenmal in Deutschland Station. Den deutschen Teil der "Giannagold Celebration Tour Europe 2027" eröffnet die Musikerin am 14. Oktober in Hamburg. Anschließend tritt Gianna am 16. Oktober in Leipzig und am 18. Oktober in Frankfurt auf. Danach geht es für die Musikerin am 20. Oktober nach Stuttgart und am 22. Oktober nach München. Bereits einen Tag später steht sie in Nürnberg auf der Bühne. Das Finale der Deutschlandkonzerte findet am 26. Oktober in Düsseldorf statt. Doch damit ist die Tour noch nicht beendet: Am 29. Oktober gastiert sie zudem in Zürich in der Schweiz. Bereits zuvor sind mehrere Arena-Konzerte in ihrer italienischen Heimat geplant.

Wer live dabei sein will, kann sich schon bald Karten sichern. Der Ticketverkauf für die Shows in Deutschland und der Schweiz beginnt nämlich in Kürze. Mitglieder des Fanclubs können ab dem 24. September 2026 um 14:00 Uhr zuschlagen. Einen Tag später, am 25. September um 10:00 Uhr, startet bei Eventim ein weiterer Presale. Der allgemeine Vorverkauf beginnt schließlich am 28. September um 10:00 Uhr. Anlass für die Tour ist das neue Album "Giannagold", das am 6. November 2026 erscheinen soll und ab dem 25. September vorbestellt werden kann. Wie die Musikerin in einem Instagram-Beitrag mitteilte, umfasst die Platte insgesamt 29 Songs. Darunter befinden sich neben bekannten Klassikern vier bislang unveröffentlichte Lieder sowie zehn Stücke, die komplett neu arrangiert wurden. Für diese besonderen Versionen arbeitete die Sängerin mit dem London Symphony Orchestra zusammen. Aufgenommen wurden die Arrangements in den berühmten Abbey Road Studios.

Mit "Giannagold" blickt die Musikerin auf rund fünf Jahrzehnte ihrer Karriere zurück. Ihr Debütalbum "Gianna Nannini" erschien bereits 1976. Zwischen diesem ersten Werk und der neuen Platte liegen somit 50 Jahre musikalischen Schaffens. Die Tournee durch Europa dürfte damit ebenfalls zu einer Reise durch die verschiedenen Phasen ihrer Laufbahn werden – von den frühen Jahren bis zu den aktuellen Veröffentlichungen. Für Giannas Fans in Deutschland bedeutet das: gleich sieben Gelegenheiten, die Rocksängerin im Herbst 2027 auf der Bühne zu erleben.

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Getty Images Gianna Nannini beim Tenco Prize 2019 im Teatro Ariston in Sanremo

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Getty Images Gianna Nannini beim Sportpresseball in der Alten Oper Frankfurt

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Getty Images Gianna Nannini beim 68. Sanremo Music Festival 2018

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