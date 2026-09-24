Bekam Rafael für "Love Island VIP" Tipps von BFF Julian?

Rafael Neugart (31) wagt sich auf unbekanntes Terrain: Der Social-Media-Star ist bei Love Island VIP dabei und sucht damit erstmals vor laufenden Kameras nach der großen Liebe. Für den 31-Jährigen ist es zugleich der Einstieg ins Reality-TV – und den hat er offenbar ganz ohne Unterstützung von außen gewagt. Im Promiflash-Interview hat Rafael jetzt verraten, dass er sich vor seinem Einzug keinerlei Ratschläge bei seinem besten Freund Julian Claßen (33) geholt habe. Dabei läuft es für den YouTuber privat gerade bestens: Julian und seine Verlobte Palina erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Einen gemeinsamen Plan für Rafis Dating-Abenteuer schmiedeten die beiden Freunde trotzdem nicht. "Also nein. Ich hatte keinen Masterplan und bin da sehr naiv reingestolpert", betonte der Cousin von Bianca Heinicke (33) im Gespräch.

Ganz unvorbereitet war Rafael dann aber doch nicht. Im Gepäck hatte er einen ausgedruckten Spickzettel mit kleinen Fotos von sich in verschiedenen Outfits. Morgens wollte er damit nachschauen, welche Kleidungsstücke er miteinander kombinieren könnte. Die Produktion machte ihm allerdings einen Strich durch die Rechnung und nahm ihm den Zettel ab – als Gedächtnisstütze war er in der Show nicht erlaubt. Im Nachhinein kann Rafi der Entscheidung sogar etwas abgewinnen: "Aber vielleicht ist es ganz gut, dass das weggenommen wurde. Ich glaube, es wäre sonst zum einen oder anderen Running Gag geworden", erklärte er im Interview. Hinter dem Outfitplan steckte vor allem die Sorge, während der Dreharbeiten nervös zu sein und sich zumindest den täglichen Kleidungsstress zu ersparen. Ein wenig eitel sei er durchaus, räumte der Influencer ein – und führte das auch auf seine Zeit in den sozialen Medien zurück.

Auch wenn Julian ihm vorab keine konkreten Tipps mit auf den Weg gab, steht er voll hinter dem TV-Ausflug seines Kumpels. Nachdem Rafis Teilnahme offiziell verkündet worden war, teilte der zweifache Vater die Ankündigung begeistert in seiner Instagram-Story. Auch Palina freute sich über den Auftritt des Freundes der Familie und kündigte direkt an, sich nach jeder Folge mit ihrer Community über die Geschehnisse in der Villa austauschen zu wollen. Die Reaktionen machen deutlich, wie eng die drei miteinander verbunden sind: Rafael ist nicht nur Julians bester Freund, sondern für dessen Kinder Lio und Emily auch "Onkel Rafi".

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Collage: Imago, Imago Collage: Rafael Neugart und Julian Claßen, Social-Media-Stars

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Instagram / palinamin Palina Miner und Julian Claßen, Juli 2026

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RTLZWEI Jannik Kontalis, Tim Kühnel, Rafael Neugart, Martin Braun und Nelson Henry, "Love Island VIP"-Kandidaten