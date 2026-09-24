Dolly Partons Schwester bricht ihr Schweigen zum Erbstreit

Seit dem Tod von Dolly Parton (†80) am 25. August 2026 machen Berichte über einen möglichen Streit in ihrer Familie die Runde. Nun meldete sich jedoch ihre Schwester Freida Parton zu Wort und nahm auf Instagram Stellung zu den Spekulationen. "Ich werde das nur einmal sagen: In unserer Familie gibt es keinen Streit. Niemand in der Familie Parton/Owens streitet um Dollys Nachlass", stellte sie unmissverständlich klar. Auslöser der Gerüchte war die Entlassung von Dollys Neffen Bryan Seaver, der mehr als zwei Jahrzehnte als Sicherheitschef der Countrylegende tätig war. Freida machte zugleich deutlich, dass die Familie weiterhin hinter ihm steht: "Wir alle lieben Bryan, so wie wir uns alle lieben. Ich liebe euch alle", schrieb sie an ihre Follower.

Während Freida den Zusammenhalt der Familie betont, ist der Konflikt zwischen Bryan und Dollys langjährigem Manager Danny Nozell zuletzt deutlich eskaliert. Laut TMZ beantragte Danny sogar eine einstweilige Verfügung gegen Bryan, die ihn unter anderem von Dollys Büros in Nashville und ihren Unternehmen fernhalten soll. Der Manager warf dem ehemaligen Sicherheitschef vor, ihn bereits vor Dollys Tod bedroht und versucht zu haben, Geld von ihm zu erpressen. Zudem soll Bryan weitere Mitarbeitende eingeschüchtert haben. Die Vorwürfe sollen laut den Gerichtsunterlagen bereits Folgen für das Team gehabt haben: Einige Beschäftigte sollen gekündigt haben oder nicht mehr zur Arbeit erschienen sein. Bryan selbst weist die Anschuldigungen zurück. "Nichts in dieser Klage war eine Drohung, und zu den meisten Äußerungen stehe ich", erklärte er laut Page Six.

Bryan war mehr als zwei Jahrzehnte lang für die Sicherheit seiner Tante zuständig, nachdem bereits sein Vater Larry diese Aufgabe übernommen hatte. Wie eng die Verbindung zwischen Bryan und Dolly war, zeigte sich auch nach ihrem Tod: Die Countrylegende hatte ihren Neffen persönlich damit betraut, die Nachricht von ihrem Tod öffentlich zu machen. In einer vorab aufgenommenen Videobotschaft, die auf ihrem Instagram-Account veröffentlicht wurde, sprach Bryan über diese besondere Verantwortung und seine Trauer. "Es ist eine Ehre, die mit unendlichem Stolz und großer Trauer verbunden ist. Aber die Trauer liegt bei uns, nicht bei Dolly", sagte er in dem Clip. Anschließend erinnerte er sich an einen Anruf seiner Tante kurz vor ihrem Tod. Sie habe ihm erzählt, sie wolle "in einem wunderschönen Bett aus weicher Baumwolle ruhen", da sie ihr ganzes Leben "schwere Strasssteine" getragen habe.

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Getty Images Dolly Parton, November 2011

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Facebook / FreidaPartonMusic Dolly Parton mit ihrer Schwester Freida Parton

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