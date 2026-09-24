Anna-Carina Woitschack sprengt ihr altes Schlagerbild

Anna-Carina Woitschack (33) bricht mit dem Klischee der makellosen Schlagersängerin. Während des Berliner kinderTags sprach die Künstlerin im Interview ganz unumwunden über den Moment, der diese Kehrtwende in ihrem Leben auslöste. Mit dem Erreichen der 30er-Marke habe sie den Entschluss gefasst, sich von den Erwartungen anderer zu befreien. Seitdem widmet sie sich ausschließlich Projekten, hinter denen sie auch persönlich zu einhundert Prozent stehen kann. "Mit Beginn meines 30. Lebensjahres. Das war der Zeitpunkt, als ich mich bewusst dazu entschieden habe, nur noch das zu machen, worauf ich Lust habe", erklärte sie. Zu dieser neuen Selbstbestimmung zählt für die Sängerin auch ihr Playboy-Shooting. "Damit habe ich etwas gewagt, das für eine Schlagersängerin eher untypisch ist. Nicht aus einem Zwang heraus, sondern weil ich es so gefühlt habe. Ich lasse mir nichts mehr vorschreiben. Seitdem ich so denke, lebe ich glücklicher", schilderte sie weiter.

Völlig gleichgültig sind ihr die Reaktionen ihres Umfelds und ihres Publikums aber nicht. "Das heißt nicht, dass mir die Meinungen anderer Menschen komplett egal sind. Ich mache Musik nicht nur für mich, sondern vor allem fürs Volk", stellte Anna-Carina im selben Gespräch klar. Trotz ihrer neuen Offenheit zieht sie im Reality-TV eine deutliche Grenze: Dating- und Paarformate kommen für sie nicht infrage. "Sommerhaus und Co., das ist nichts für mich!", betonte die Schlagersängerin. Als Zuschauerin schaue sie solche Sendungen zwar gern, für eine Teilnahme halte sie sich selbst jedoch für zu unauffällig. "Ich glaube, dass ich für Formate wie diese zu normal bin. Das habe ich schon im Dschungelcamp gemerkt. Ich ecke nicht genug an", meinte sie. Bei anderen TV-Projekten griff sie dagegen gern zu: Nach ihren Auftritten bei "Die Verräter" und im Dschungelcamp krönte sie ihren Weg im Mai 2026 mit dem Sieg bei "Let's Dance". Für die Musikerin ging damit die Erfüllung eines lang gehegten Traums einher – sie bezeichnete das Tanzparkett im Nachhinein emotional als "das Format meines Lebens".

Zu Beginn ihrer Karriere sah das noch ganz anders aus. Damals habe sie geglaubt, einem "fertigen, gebügelten Bild einer Schlagersängerin" entsprechen zu müssen. Als sie vor 15 Jahren durch "DSDS" bekannt wurde, sei sie nach eigener Einschätzung praktisch noch ein Kind ohne jede Erfahrung gewesen und direkt in einem "Haifischbecken" gelandet. Bereuen will sie den harten Start rückblickend nicht: "Mittlerweile bin ich für diesen harten Einstieg ganz dankbar, weil er mich auf das vorbereitet hat, was später noch kommen sollte. Ich würde alles noch einmal genauso machen." Prägend war zudem ihre außergewöhnliche Kindheit: Da ihre Familie ein Puppentheater betrieb, verbrachte sie ihre ersten 25 Lebensjahre im Wohnwagen. Diese ständige Reise führte dazu, dass sie laut eigenen Aussagen knapp 400 unterschiedliche Schulen besuchte. Erst Ende 2024 schlug sie ein neues Kapitel auf und zog wieder in die Nähe ihrer Familie nach Dessau.

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Getty Images Anna-Carina Woitschack beim "Schlagerbooom TV Open Air" im Stadion Kitzbühel, 6. Juni 2026

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Instagram / anna.carina.woitschack Anna-Carina Woitschack zeigt ihre neue Frisur, Juni 2026

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Instagram / anna.carina.woitschack Anna-Carina Woitschack, Sängerin