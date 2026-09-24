Katja Burkard sagt ihre Comedy-Tour für 2027 überraschend ab

Katja Burkard (61) wird doch nicht als Comedienne auf der Bühne stehen: Die Moderatorin hat ihre für Anfang 2027 geplante Tour "No more bullshit" überraschend abgesagt. Eigentlich hätte sie mit dem Programm in mehreren deutschen Städten wie Berlin und Hamburg auftreten sollen. In einer Instagram-Story wandte sie sich nun direkt an ihre Fans und erklärte, sie habe auf ihr Bauchgefühl gehört und bei dem Projekt "den Stecker gezogen". Seit der vorangegangenen Verschiebung der Show sei bei dem Bühnenprogramm für sie "innerlich der Wurm drin" gewesen – und so wollte sie damit nicht vor ihr Publikum treten. Wer bereits Tickets gekauft hat, bekommt das Geld vollständig zurückerstattet. Bei allen, die sich bereits auf die Abende gefreut hatten, entschuldigte sich die RTL-Moderatorin: "Aber irgendwie soll es gerade nicht sein. Ich hoffe, ihr versteht das."

Angekündigt worden war ihre Comedy-Tour bereits Ende 2025 – damals noch unter dem Titel "60 ist das neue 60". Geplant waren die Auftritte zuerst für Mai und Juni 2026. Im Juni gab es dann jedoch gleich zwei Änderungen: Das Programm wurde in "No more bullshit - Warum Älterwerden auch lustig ist" umbenannt, und die Termine wurden auf Anfang 2027 verschoben. Nun der endgültige Stopp. Inhaltlich sollte das Programm sich humorvoll mit Themen wie Wechseljahren, Älterwerden, dem Auszug der Kinder und dem ganz normalen Beziehungswahnsinn beschäftigen. In ihrer Social Media Story richtete sie auch Worte an alle Beteiligten hinter den Kulissen. Besonders den Autoren dankte sie – sie hätten viel Arbeit und Herzblut in das geplante Projekt gesteckt.

Für die langjährige "Punkt 12"-Moderatorin wäre die Tour eine Neuheit gewesen. Zum ersten Mal hätte sie ihren RTL-Alltag gegen die Stand-up-Bühne getauscht. Dabei waren Auftritte in Theatern und Clubs vor Livepublikum vorgesehen. Das generationenübergreifend angelegte Programm war als persönliches Novum außerhalb ihrer gewohnten Komfortzone gedacht. Es sollte zeigen, welche humorvolle Seite Katja abseits ihrer Moderatorinnenrolle zu bieten hat, wie RTL berichtet. Privat hatte sie in diesem Jahr bereits mit einem schweren Verlust zu kämpfen: Im März wurde bekannt, dass ihre Mutter im Alter von 92 Jahren gestorben war. Einen Zusammenhang zwischen ihrem Schicksalsschlag und der Tourabsage stellte Katja allerdings nicht her.

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Imago Katja Burkard beim 30. RTL Spendenmarathon "Wir helfen Kindern", November 2025

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Getty Images Hans Mahr und Katja Burkard, August 2021

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Matthias Wehnert / Future Image / ActionPress Katja Burkard, Moderatorin

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