Christine Taylor erinnert sich an Horror-Autoraub

Mehr als 30 Jahre nach einem bewaffneten Überfall spricht Christine Taylor (55) ausführlich über das, was sie damals erlebte. Im Podcast "We're Still Here, Babe" erinnerte sich die Schauspielerin an einen Autoraub, dem sie Anfang der 1990er-Jahre gemeinsam mit ihrem damaligen Mitbewohner David Pressman zum Opfer fiel. Der Überfall ereignete sich mitten am Tag vor ihrer Wohnung in Los Angeles. Ein bewaffneter Mann zwang sie damals dazu, ihre Autoschlüssel herauszugeben. Wie sehr sie das Erlebnis geprägt hatte, begriff die Schauspielerin nach eigenen Worten erst Jahre später in einer Therapie.

Christine hatte ihr Auto gerade geparkt und wollte mit David die Straße überqueren, als ein Wagen langsamer wurde. Der Beifahrer stieg mit einer Waffe aus, wies David an, am Bordstein stehen zu bleiben, und verlangte die Schlüssel. Weil Christines Wagen mit einer Lenkradkralle gesichert war, riefen die Täter sie anschließend sogar noch einmal zurück, damit sie die Sicherung entfernte. Auch ihre Handtasche blieb im Auto. "Wahrscheinlich passierte alles innerhalb von eineinhalb oder zwei Minuten, aber es fühlte sich an, als wäre die Zeit stehen geblieben, und es war so beängstigend", erinnerte sie sich im Podcast. Erst später bemerkte Christine, dass bestimmte Situationen die Angst von damals wieder hervorriefen. Sah sie beispielsweise Menschen an einem Zebrastreifen, erstarrte ihr Körper aus Sorge, jemand könne sich ihrem Auto nähern. In ihrer Therapie sei der Überfall deshalb immer wieder Thema.

Nur wenige Tage nach dem Erlebnis bekam Christine ausgerechnet eine Rolle in dem Horrorfilm "Night of the Demons 2". Rückblickend empfand sie die Dreharbeiten sogar als hilfreich: Das Schreien und Davonrennen vor der Kamera habe für sie etwas Therapeutisches gehabt. Später wurde Christine mit Filmen wie "Dodgeball", "Zoolander" und "The Brady Bunch Movie" einem größeren Publikum bekannt. Seit 2000 ist sie mit Ben Stiller (60) verheiratet, mit dem sie zwei Kinder hat. Erst kürzlich verriet sie, dass ihre Beziehung ursprünglich nur als Trostromanze begann. Die jahrelange therapeutische Begleitung habe ihr schließlich geholfen zu verstehen, welchen Tribut der bewaffnete Überfall auch lange danach noch von ihr forderte.

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Getty Images Schauspielerin Christine Taylor

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Getty Images Ben Stiller und Christine Taylor bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York.

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Getty Images Christine Taylor, Schauspielerin