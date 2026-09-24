Ehemaliger Kinderstar Jonathan Taylor Thomas wurde verhaftet

Der frühere Kinderstar Jonathan Taylor Thomas (45) ist am Montag in Westlake Village im US-Bundesstaat Kalifornien festgenommen worden. Der aus der Kultsitcom "Hör mal, wer da hämmert" bekannte Schauspieler saß als Beifahrer in einem Wagen, der trotz grüner Ampel stehen geblieben war und den Verkehr blockiert hatte. Während der folgenden Polizeikontrolle soll der Beifahrer mehrfach aus dem Wagen gestiegen sein, die Beamten abgelenkt und sich gegen seine Festnahme gewehrt haben. Wie das Magazin People berichtet, habe er dabei "einem Beamten in den Bauch getreten". Nach mehr als 34 Stunden in Gewahrsam kam der Serienstar wieder auf freien Fuß. Eine Anklage wurde bislang nicht erhoben – dem Magazin zufolge könnte sie allerdings noch folgen.

Auf den Wagen waren die Beamten ursprünglich nicht wegen Jonathan aufmerksam geworden. Sie wollten zunächst überprüfen, ob der auffällig an der grünen Ampel stehende Fahrer möglicherweise Hilfe benötigte. Laut Polizei habe sich der Mann am Steuer jedoch seltsam verhalten und berauscht gewirkt. Er wurde daraufhin wegen des Verdachts auf Fahren unter Alkoholeinfluss festgenommen. Jonathan selbst sollte wegen Behinderung der Amtsausübung und Trunkenheit in der Öffentlichkeit in Gewahrsam genommen werden – in diesem Moment soll es zu dem mutmaßlichen Tritt gegen den Polizisten gekommen sein. Der Schauspieler wurde noch in der Nacht auf Montag inhaftiert und blieb anschließend mehr als einen Tag hinter Gittern. Weitere Einzelheiten zu dem Vorfall oder zur möglichen juristischen Aufarbeitung sind bislang nicht bekannt geworden.

Berühmt wurde Jonathan in den 1990er-Jahren als einer der drei Taylor-Söhne in "Hör mal, wer da hämmert". Die Serie lief von 1991 bis 1999 über acht Staffeln und brachte es auf mehr als 200 Folgen. Seit seinem Rückzug von der Schauspielerei hält sich der US-Amerikaner größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus. Im Sommer gab es allerdings eine kleine Wiedervereinigung mit seiner früheren Serienmutter Patricia Richardson (75) und seinem damaligen Serienbruder Taran Noah Smith (42). Ein Selfie der drei veröffentlichte Patricia Ende Juli auf Instagram. Eine vollständige Rückkehr der früheren TV-Familie erscheint dennoch unwahrscheinlich. Patricia zufolge hat Jonathan kein Interesse mehr an der Schauspielerei, und auch Taran ist nicht mehr als Schauspieler tätig.

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BEImages/Matt Baron/ActionPress Schauspieler Jonathan Taylor Thomas

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Getty Images Jonathan Taylor Thomas im Jahr 1998

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Getty Images Taran Smith, Zachary Ty Bryan und Jonathan Taylor Thomas posieren 1998 für ein Promo-Foto zu "Hör mal, wer da hämmert"

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Sollte Jonathan Taylor Thomas nach diesem Vorfall wieder öffentlich Stellung beziehen? Ja, ein kurzes Statement wäre fair gegenüber seinen Fans und würde für Klarheit sorgen. Nein, er lebt bewusst zurückgezogen und muss sich nicht zu allem äußern. Ergebnis anzeigen