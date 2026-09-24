"Love Island VIP"-Rafael macht Sylvie Meis Mega-Kompliment

Rafael Neugart (31) mischt in diesem Jahr bei Love Island VIP mit – und selbst Monate nach den Dreharbeiten kommt der Social-Media-Star noch ins Schwärmen, wenn er an die Besuche von Moderatorin Sylvie Meis (48) in der Villa denkt. Im Gespräch mit Promiflash findet der Social-Media-Star ganz besondere Worte für die Niederländerin: "Ich finde sie eine unfassbar interessante Frau. Also, sie hat eine Wahnsinns-Ausstrahlung. Wenn sie in die Villa reingekommen ist, dann hätten wir Stromausfall haben können, aber die hat so eine Ausstrahlung, da wäre trotzdem Licht reingekommen." Auch mit den frechen und direkten Fragen, mit denen sie die Kandidaten konfrontierte, hatte Rafael keinerlei Probleme.

Konkret ging es dabei auch um die spitzen Bemerkungen der Moderatorin in Richtung Jannik Kontalis (30) und dessen Dates mit prominenten Frauen. Statt Kritik gibt es von Rafael dafür allerdings Applaus. "Aber nee, sie hat das super gemacht und diese frechen Fragen gehören dazu", stellt er gegenüber Promiflash klar. Er selbst vertrete einen klaren Grundsatz, wenn es um Sticheleien in einer Show gehe: "Ich bin ein Fan davon, auch die Einstellung zu haben: Wenn du austeilst, musst du auch einstecken können. Das gilt für mich genauso, aber ich glaube, auch der Jannik hat das gut weggesteckt." Damit stärkt Rafael sowohl Sylvie als auch Jannik den Rücken.

Für Rafael war "Love Island VIP" der erste Ausflug in die Welt des Reality-TV. In der YouTube- und Social-Media-Szene ist er dagegen bereits seit Jahren bekannt. Der enge Freund von Julian Claßen (33) hatte vor dem Start selbst eingeräumt, ohne Reality-Erfahrung in das Format zu gehen. Gleichzeitig kündigte er an, dass die Zuschauer dort eine bislang unbekannte Seite von ihm kennenlernen würden. Rückblickend bezeichnete er seine Teilnahme als besonders intensive Reise.

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Collage: Imago, Imago Collage: Rafael Neugart und Sylvie Meis

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RTLZWEI Sylvie Meis, "Love Island VIP"-Moderatorin

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RTLZWEI Jannik Kontalis, Tim Kühnel, Rafael Neugart, Martin Braun und Nelson Henry, "Love Island VIP"-Kandidaten