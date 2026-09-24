Verbindung zu Sohn: Tom Hanks' Frau Rita zeigt XXL-Tattoo

Rita Wilson (69) zeigt sich so freizügig wie selten: In einem neuen Instagram-Beitrag präsentiert die Ehefrau von Tom Hanks (70) ihren nackten Rücken – und darauf prangt ein riesiges schwarzes Kreuz. Das kunstvoll verzierte Motiv beginnt am Nacken und zieht sich beinahe bis zur Hüfte hinunter. Besonders auffällig ist die familiäre Verbindung: Ritas Sohn Chet Hanks (36) trägt auf seinem Rücken ein fast identisches Kreuz-Tattoo. Der 36-Jährige hatte seinen Körperschmuck bereits im Frühjahr auf Urlaubsfotos und in einem Instagram-Video gezeigt. Ob seine Mutter nun tatsächlich mit einem ähnlichen Motiv nachgezogen hat, bleibt vorerst offen. Rita verrät in ihrem Beitrag nämlich nicht, ob das XXL-Kreuz dauerhaft unter ihre Haut gestochen wurde. Genauso gut könnte das Motiv für die Aufnahme lediglich aufgemalt oder nachträglich digital eingefügt worden sein. Die Schauspielerin selbst klärte ihre Follower bislang nicht darüber auf, wie es um die Echtheit ihres neuen Rückenschmucks bestellt ist.

Hinter dem auffälligen Schnappschuss steckt Werbung in eigener Sache: Rita macht damit auf ihre neue Single "Stranger With Age" aufmerksam, die am 18. September erschienen ist und zu ihrem Album "Sound of a Woman" gehört. Passend zum Thema schrieb sie auf Instagram: "Mit dem Alter immer seltsamer? Wer? Ich? Ich liebe es! Wer wird mit dem Alter noch schräger?" In einem Interview mit Melissa Rivers (58) erklärte die Sängerin außerdem, warum ihr das Lied besonders gefällt: "Ich liebe es, weil es von der Idee handelt, dass wir Dinge tun, die wir noch nie zuvor getan haben, weil es uns einfach egal ist." Das Älterwerden könne demnach neue Freiheiten mit sich bringen. "Wir sind befreit von unseren eigenen Vorstellungen davon, was das Alter bedeutet oder was wir tun, nicht tun, sagen oder nicht sagen sollten", betonte Rita. In der Kommentarspalte gab es prominenten Applaus: Reese Witherspoon (50) schrieb "Ich liebe das!", Brandi Carlile nannte sie einen "absoluten Boss", Jessica Simpson (46) fand den Anblick "wunderschön" und Julianne Moore (65) hinterließ drei rote Herzen.

Hinter Ritas offenem Umgang mit ihrem Körper steckt auch eine ernste persönliche Geschichte. Nach einer Brustkrebsdiagnose ließ sie sich 2015 beide Brüste entfernen und anschließend rekonstruieren. Inzwischen gilt sie seit mehr als zehn Jahren als krebsfrei. Über ihre Erkrankung und die Folgen sprach sie in der Vergangenheit mehrfach öffentlich. Dabei machte sie deutlich, dass sich ihr Blick auf den eigenen Körper seit dieser Zeit verändert habe. Statt sich auf das zu konzentrieren, was sie durch die Operation verloren hat, richte sie ihren Blick heute vor allem darauf, was ihr Körper geleistet habe, um wieder gesund zu werden. Aus dieser Erfahrung entwickelte Rita nach eigenen Angaben eine dankbarere Haltung gegenüber ihrem Körper. Auch in der Öffentlichkeit thematisierte sie ihren Umgang mit den körperlichen Veränderungen, die ihre Behandlung mit sich gebracht hat.

Anzeige Anzeige

Getty Images Rita Wilson bei der Broadway-Premiere von "Celebrity Autobiography" im Shubert Theatre in New York, 18. Mai 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / ritawilson XXL-Kreuz auf Rita Wilsons Rücken

Anzeige Anzeige

Getty Images Chet Hanks und Rita Wilson im Januar 2020