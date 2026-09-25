"Braucht mehr Kinder": Kaulitz-Twins spotten über Anna-Maria

Bill Kaulitz (37) und Tom Kaulitz (37) haben in ihrem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" gegen Anna-Maria Ferchichi (44) und Bushido (47) gestichelt. Ausgangspunkt war die E-Mail einer Hörerin, die von einem Konflikt unter Eltern berichtete: Zwei Mütter hatten sie gebeten, ihrer dreijährigen Tochter keine Minipackung Gummibärchen mehr in die Snackbox zu legen, weil die eigenen Kinder keinen Zucker essen dürften. Tom nahm die Geschichte zum Anlass für einen ironischen Seitenhieb gegen das Ehepaar Ferchichi. "Wenn man solche Probleme hat, finde ich immer gut, wenn man's so macht wie Anna-Maria Ferchichi und erst mal ein Instagram-Video dreht, an die Öffentlichkeit geht und alle Follower auf die andere Familie hetzt", scherzte er und spielte damit auf den öffentlich ausgetragenen Streit an einer Grünwalder Bushaltestelle an.

Bill stieg nur zu gerne in den Seitenhieb seines Bruders ein und scherzte, dass er sich manchmal allein deshalb ein Kind wünsche, um sich mit anderen Eltern anlegen zu können: "Ich würde ausflippen." Anschließend nahm der Tokio Hotel-Frontmann auch die Großfamilie von Anna-Maria und Bushido aufs Korn. Die beiden hätten womöglich acht Kinder, "damit sie sich achtmal am Tag mit anderen Eltern anlegen können", witzelte er. "Ich würde sagen, die brauchen noch mehr Kinder, um noch mehr Stress zu haben und noch mehr streiten zu können", legte Bill schließlich nach. Für die Hörerin mit dem Gummibärchen-Problem hatte er dagegen einen deutlich entspannteren Vorschlag: "Ich würde beim nächsten Mal noch 'ne große Packung Kekse extra mitbringen, und jeder, der will, nimmt sich."

Hinter den Spitzen der Kaulitz-Brüder steckt ein Streit, den Anna-Maria und Bushido mit einer anderen prominenten Familie ausgetragen hatten. Die Auseinandersetzung hatte sich an einer Bushaltestelle im Münchner Vorort Grünwald entzündet und war anschließend auch öffentlich zum Thema geworden. Anna-Maria meldete sich damals unter anderem mit einem Video auf Instagram zu Wort – auf genau dieses Vorgehen zielte Toms ironischer Kommentar ab. Bill wiederum machte die Größe der Familie zum Ausgangspunkt seines Scherzes: Anna-Maria und Bushido sind verheiratet und haben acht Kinder. Für Gesprächsstoff sorgt der Konflikt bis heute. Zuletzt setzten sich die beiden in ihrem eigenen Podcast auch mit dem Vorwurf auseinander, die öffentliche Aufregung um den Streit sei lediglich eine PR-Aktion gewesen.

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Imago Bill und Tom Kaulitz bei der Premiere von "Kaulitz & Kaulitz" Staffel 3 im Delphi Filmpalast in Berlin

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Imago Anna-Maria Ferchichi beim 30 Jahre RTL Exclusiv-Jubiläumsevent in Hamburg

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Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und ihre Kinder