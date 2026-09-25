Jetzt also doch: Anne Wünsche löst Wohnung in Berlin auf

Anne Wünsche (35) macht Nägel mit Köpfen: Die Influencerin will ihre Wohnung in Berlin nun endgültig aufgeben. Auf Instagram verkündete sie jetzt, dass das Kapitel bis Ende des Jahres abgeschlossen sein soll. "Es gibt News: Das Sofa kommt jetzt endlich nach Mallorca und ich werde diese Wohnung auflösen – wer hätte das gedacht?", verrät Anne ihren Followern. Seit einigen Monaten lebt die dreifache Mutter auf Mallorca, wegen ihrer Kinder zieht es sie aber weiterhin regelmäßig zurück nach Berlin. Bislang hatte sie dort ihre eigenen vier Wände als festen Rückzugsort. Jetzt hat sie sich jedoch umentschieden und der schrittweise Auszug ist bereits in vollem Gange.

Dabei sah Annes Plan zuvor ganz anders aus. "Eigentlich war ursprünglich der Plan, dass ich diese Wohnung behalte, damit meine Kinder einen Rückzugsort haben und sich zu Hause fühlen, aber ich habe mich jetzt dazu entschieden, nach knapp fünf Monaten das Ding hier aufzulösen. Stück für Stück, nicht von heute auf morgen", erklärte sie auf Instagram. Für ihre künftigen Berlin-Aufenthalte will sie es sich stattdessen kurzerhand im Hotel gemütlich machen. "Dann werde ich jedes Mal ein geiles Hotel buchen, da haben wir Frühstück, die Kinder haben einen Pool", so Anne weiter. "Wir machen das Beste draus, aber schließen Kapitel Berlin."

Dass Anne weiterhin zwischen Mallorca und Berlin pendelt, hat vor allem familiäre Gründe. Ihre Tochter Juna lebt seit dem Umzug der Influencerin nach Mallorca bei ihrem Vater Henning Merten (36) in Deutschland. Grundlage dafür war eine Entscheidung des Familiengerichts. Rund um die Betreuung der gemeinsamen Tochter kam es zwischen Anne und ihrem Ex-Partner immer wieder zu hitzigen Konflikten, zu denen sich die Influencerin auch öffentlich äußerte. Berlin bleibt für Anne und ihre Kinder damit trotz der Wohnungsauflösung ein regelmäßiges Reiseziel, künftig allerdings mit Hotelzimmer statt eigener vier Wände.

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Instagram / annewuensche.backup Anne Wünsche, April 2026

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Instagram / annewuensche.backup Anne Wünsche, OnlyFans-Star

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Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und ihre drei Kinder, Dezember 2025

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