6. Monat: Moderatorin Lisa Loch (41) erwartet zweites Kind

Bei Lisa Loch (41) steht der nächste Familienzuwachs an: Die Moderatorin und ihr Ehemann Patrick erwarten ihr zweites Kind. Gegenüber Bild bestätigte das Model die freudige Nachricht nun ganz offiziell. "Wir erwarten Baby Nummer zwei. Die Vorfreude ist riesig, denn ich liebe es, Mama zu sein", schwärmte die Münchnerin bei der Red Lady Wiesn von Saskia Greipl-Kostantinidis. Auch gesundheitlich verläuft die Schwangerschaft für die Moderatorin aktuell erfreulich. "Ich bin im sechsten Monat schwanger und mir geht es zum Glück ausgezeichnet", erklärte sie ebenfalls im Gespräch mit dem Blatt. Damit zeigt sich Lisa voller Vorfreude auf das neue Familienmitglied und kann die besondere Zeit nach eigenen Angaben bislang bei bestem Befinden erleben.

Für Lisa und Patrick bedeutet der Nachwuchs allerdings, dass es im Hause Loch bald ziemlich turbulent zugehen dürfte. Denn das Paar wird schon in wenigen Monaten zwei Kinder unter zwei Jahren zu versorgen haben. Rechnerisch heißt das: Schon in wenigen Monaten wird der kleine Junge einen Bruder oder eine Schwester haben. Panik? Fehlanzeige. "Bald werden wir zwei Kinder unter zwei Jahren haben. Eine spannende und aufregende Zeit, die ich sehr genieße", sagte die Moderatorin. Schlaflose Nächte, doppelte Windelpakete und ein volles Kinderzimmer scheinen die Zweifachmama in spe also nicht zu schrecken – im Gegenteil, sie blickt der neuen Aufgabe ziemlich locker entgegen.

An ihrer Seite hat Lisa dabei einen Mann, der beruflich für Ordnung sorgt: Patrick arbeitet als Polizist und ist seit neun Jahren mit ihr zusammen. Im August 2024 heirateten die beiden am Ammersee. Gefeiert wurde anschließend mit Familie und Freunden auf dem historischen Raddampfer RMS Diessen. Für eine besondere Geste sorgte der Bräutigam bei der Trauung ebenfalls: Als Liebeserklärung nahm er den Nachnamen seiner Frau an und heißt seitdem ebenfalls Loch. Wie sehr die Moderatorin in ihrer Rolle als Mutter aufgeht, machte sie zuletzt zum ersten Geburtstag ihres Sohnes im März 2026 deutlich. Auf Instagram richtete sie damals rührende Zeilen an den Kleinen: "Ein Jahr bist du nun schon alt. Ich liebe es, deine Mama zu sein!"

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Getty Images Lisa Loch bei der Red Wiesn in der Wildstuben während des Oktoberfests 2025 in München

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Instagram / lisa.loch_ Das Baby von Lisa Loch, März 2025

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Getty Images Lisa Loch bei den Red Ladies Wiesn im Festzelt Wildstuben während des Oktoberfests 2026 in München