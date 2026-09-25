Ein enger Bekannter leakte Laura Maria Rypas Schwangerschaft

Dass ihre erste Schwangerschaft öffentlich wurde, hatte Laura Maria Rypa (30) nie geplant. In der Sendung "deep und deutlich" erzählt die Social-Media-Bekanntheit nun, dass die Nachricht ohne ihr Einverständnis bei einer Zeitung landete. Verantwortlich dafür war ausgerechnet ein Mensch, dem sie eigentlich besonders nahestand. Der Verrat traf sie so hart, dass sie das Vertrauen in ihr komplettes Umfeld verlor und sich kaum noch jemandem öffnen konnte. Als Konsequenz zog sie sich weitgehend zurück und wollte nach eigenen Angaben in der Öffentlichkeit am liebsten gar nicht mehr vorkommen. In dem Gespräch schilderte sie nun, wie sehr die Weitergabe ihrer privaten Informationen an ihr genagt hat.

"Am Ende hat sich herausgestellt, dass es jemand aus meinem engsten Bekanntenkreis war, der an die Zeitung verkauft hat, dass ich schwanger bin", berichtet Laura in dem Talkformat. Die Folgen beschrieb sie unmissverständlich: "Ich konnte niemandem mehr vertrauen. Ich konnte mit niemandem mehr sprechen. Ich habe gemerkt, dass ich gar nicht mehr in der Öffentlichkeit stattfinden möchte und ich mich extrem zurückgezogen habe." Doch damit war die Sache für sie noch nicht abgeschlossen. Nach der Frühgeburt ihres Sohnes folgte der nächste Eingriff in die Privatsphäre der Familie: Während das Baby auf der Intensivstation behandelt wurde, seien dort heimlich Fotos und Videos von ihm entstanden. Laut Laura soll dafür eine andere Mutter verantwortlich gewesen sein, deren eigenes Kind ebenfalls auf der Station lag. Die Frau habe die Aufnahmen anschließend an andere Personen weitergeleitet.

Wie sehr sie diese Situation mitgenommen hat, macht die Influencerin in der Sendung deutlich: "Man muss sich vorstellen: Mein Sohn liegt auf der Intensivstation. Ich weiß nicht, ob mein Kind überleben wird. Und dann stellt sich heraus, dass eine Mutter, die selbst ein Kind auf der Intensivstation liegen hatte, Videos und Fotos von meinem Kind gemacht und diese weitergeleitet hat." Vor ihrer Beziehung zu Pietro (34) hatte Laura nach eigener Wahrnehmung ein ganz normales Leben geführt. Das änderte sich, als die beiden sich 2020 kennenlernten. Plötzlich standen Paparazzi parat, wo auch immer sie hinging. Und ihre jahrelange On-off-Beziehung mit dem Sänger wurde von einem Millionenpublikum verfolgt, bewertet und fleißig kommentiert. Ein Leben im Rampenlicht, das sich Laura in dieser Form kaum ausgesucht hatte.

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IMAGO / BOBO Laura Maria Rypa bei "The Ultimate Hype"

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Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit ihren Söhnen

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Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa bei Fame Fighting, Oktober 2025