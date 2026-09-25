"Meine Frau": Chris Broy macht neue Beziehung offiziell

Chris Broy (37) ist wieder vergeben! Der Realitystar nutzte nun den Geburtstag seiner Partnerin, um sein Liebesglück öffentlich zu machen. In seiner Instagram-Story teilte er gleich zwei gemeinsame Pärchenbilder und richtete dazu eine ausführliche Liebeserklärung an die Frau an seiner Seite. Besonders eine Formulierung sorgte dabei für Aufsehen: Chris bezeichnete die bislang Unbekannte als "meine Frau" und zugleich als seine beste Freundin. Ihren Namen oder weitere Details zu ihrer Identität verriet er allerdings nicht. Damit schafft der Social-Media-Star nach den jüngsten Spekulationen um seinen Beziehungsstatus endlich Klarheit. Nach den Spekulationen der vergangenen Tage herrscht damit zumindest in einem Punkt Klarheit – die beiden sind tatsächlich ein Paar. Alles Weitere bleibt vorerst ein gut gehütetes Geheimnis.

"Happy Birthday. Dankeschön, dass ich dich gefunden habe. Nicht nur meine Frau an meiner Seite, sondern auch meine beste Freundin", schrieb Chris zu den beiden Aufnahmen auf Instagram. Und weiter: "Du machst mein Leben bunter, leichter und einfach schöner. Alles Gute zum Geburtstag! Auf viele weitere Jahre mit dir." Seine Partnerin sorgt offenbar für mehr Farbe und Leichtigkeit in seinem Alltag. Mit dem Wunsch nach vielen weiteren gemeinsamen Jahren macht der Social-Media-Star zudem deutlich, dass er die Sache langfristig plant. Eine Frage lässt er allerdings unbeantwortet: Ob er die Bezeichnung "meine Frau" ganz wörtlich im Sinne einer Ehe meint oder damit schlicht seine Partnerin bezeichnet, geht aus der Story nicht hervor.

Erste Hinweise auf das neue Liebesglück hatte es bereits wenige Tage zuvor gegeben. Damals veröffentlichte Chris ebenfalls Fotos in seiner Instagram-Story, die den Eindruck erweckten, dass er wieder in festen Händen sein könnte. Auf einem der Schnappschüsse war er Hand in Hand mit einer nicht näher bekannten Frau zu sehen. Aufmerksamen Betrachtern fiel damals noch ein weiteres Detail auf: Beide trugen offenbar identische Armbänder, auf denen jeweils das Datum 23. Februar 2026 prangte. Ob es ihr offizieller Jahrestag ist oder welche Bedeutung genau dahintersteckt, ließ der Realitystar bislang offen. Sein Beziehungsstatus ist durch die aktuelle Liebeserklärung nun zwar geklärt, die Privatsphäre seiner Partnerin schützt Chris aber weiterhin konsequent.

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RTL / Friederike Jacobitz Chris Broy, "Ex on the Beach"-Kandidat

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Instagram / chris_broy Chris Broy mit seiner neuen Partnerin

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Instagram / chris_broy Chris Broy, Reality-TV-Persönlichkeit