Calantha Wollny macht neuem Partner eine Liebeserklärung

Calantha Wollny (26) und ihr neuer Partner blicken auf ihr erstes gemeinsames Jahr zurück – und das nimmt die Reality-Bekanntheit zum Anlass für besonders persönliche Worte. Auf Instagram widmet Calantha ihrem Freund zum Jubiläum eine emotionale Liebeserklärung und gewährt ihren Fans damit einen ungewöhnlich tiefen Einblick in ihre Beziehung. Dabei macht sie deutlich, dass es ihr nach früheren Erfahrungen alles andere als leichtfiel, sich überhaupt wieder auf jemanden einzulassen. Nähe zuzulassen und einem anderen Menschen vollständig zu vertrauen, sei lange Zeit keine Option für sie gewesen. Ihr Partner habe es jedoch geschafft, ihre Schutzmauern nach und nach einzureißen und ihr ein Gefühl von Sicherheit zu geben. "Vor einem Jahr hätte ich niemals gedacht, dass ich noch einmal jemanden so nah an mich heranlassen könnte", schreibt Calantha über ihren persönlichen Wandel. Sie habe zuvor gelernt, "Abstand zu halten, Mauern aufzubauen und lieber zu viel von mir zu schützen, als noch einmal ein Stück von mir zu verlieren".

Im Laufe der Beziehung habe sich ihre Haltung jedoch Schritt für Schritt verändert: "Aus Vorsicht wurde Vertrauen. Aus Abstand wurde Nähe. Und irgendwann wurde aus 'Ich lasse niemanden mehr an mich ran' ein 'Bitte geh nie wieder weg'". So offen sie über ihre Gefühle und die Bedeutung dieser Partnerschaft spricht, so konsequent schweigt sie allerdings in einem Punkt: Wer der Mann an ihrer Seite ist, bleibt weiterhin ein Geheimnis. An ihren Freund richtet sie zum Jahrestag zudem einen direkten Dank: "Danke, dass du mir gezeigt hast, wie sich Sicherheit und Geborgenheit anfühlen können. Auf unser erstes Jahr, auf alles, was noch kommt." Ein gemeinsames Pärchenfoto schloss sie in einer Fragerunde auf der Plattform dennoch aus: "Nein, weil meine Beziehung kein Schauplatz ist. Ich teile wirklich viel mit euch – auch sehr private Sachen – aber das bleibt privat. Danke an jeden, der dies respektiert."

Es hatte sich bereits rund zwölf Wochen zuvor angedeutet, dass Calantha wieder in einer Beziehung sein könnte. Auf ihrem damals neu angelegten Instagram-Profil führte sie ihren Beziehungsstatus schlicht als "Vergeben" auf. Schon zu diesem Zeitpunkt hielt die Tochter von Silvia Wollny (61) ihr neues Plus-Eins konsequent aus der Öffentlichkeit heraus und verriet weder einen Namen noch weitere Details zu dem Mann. Dass Calantha ihren Account auf privat stellte und damit nur noch ausgewählten Nutzern Einblicke gewährte, sorgte zusätzlich für Neugier. Doch geändert hat sich auch jetzt, mit der ausführlichen Liebeserklärung zum Jubiläum, nichts an ihrer Zurückhaltung, ihren Partner zu benennen: Ihre Gefühle teilt der Realitystar sehr wohl mit den Fans, bei der Identität ihres Partners zieht sie jedoch eine klare Grenze zwischen ihrem öffentlichen Auftreten und ihrem Privatleben.

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Instagram / calantha_official Calantha Wollny, TV-Bekanntheit

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Instagram / calantha_wollny Calantha Wollny mit ihrer Tochter Cataleya

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Instagram / calantha_wollny Calantha Wollny, TV-Bekanntheit

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