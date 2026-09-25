Laura Maria Rypa und Pietro sind länger getrennt denn je

Pietro Lombardi (34) und Laura Maria Rypa (30) gehen inzwischen seit einem Jahr getrennte Wege – so lange wie noch nie zuvor. In seinem gemeinsamen Podcast "Patchwork Boys" mit Oliver Pocher (48) sprach der Sänger nun über seinen aktuellen Beziehungsstatus und stellte unmissverständlich klar: "Ich bin Single." Das einjährige Liebes-Aus nimmt Pietro dabei mit Humor. "Wir haben jetzt unser Einjähriges gehabt", scherzte er und ergänzte: "Das war bei uns Rekord." Denn in der Vergangenheit hatten Pietro und Laura bereits mehrere Trennungsphasen durchlebt, keine davon dauerte jedoch so lange wie die aktuelle. Oliver wollte der Singleansage seines Podcastpartners trotzdem nicht ganz trauen und zweifelte sie scherzhaft an. Schließlich verstehen sich die Ex-Partner weiterhin gut, verbringen viel Zeit miteinander und fahren sogar gemeinsam in den Urlaub.

Genau die gemeinsamen Reisen nahm Oliver in der Podcastfolge immer wieder aufs Korn. Kaum jemand fahre so häufig mit seiner Ex-Partnerin in den Urlaub wie Pietro, scherzte der Comedian – und die nächste Reise stehe schließlich schon bevor. Für den Sänger ist die Erklärung dafür simpel: Die beiden haben gemeinsame Kinder und kommen weiterhin gut miteinander aus. "Ja, weil man sich gut versteht", stellte er klar. Oliver witterte dennoch scherzhaft mehr dahinter und zog sogar einen Vergleich zu Sarah Connor (46) und Florian Fischer (51), die laut der Sängerin trotz ihrer Trennung weiterhin miteinander schlafen würden, wenn ihnen danach sei. Pietro spielte bei den Sticheleien mit und behauptete zunächst, er und Laura hätten ihren Trennungsjahrestag bei einem gemeinsamen Essen gefeiert, bevor er den Scherz auflöste. Oliver kommentierte ihre vertraute Dynamik schließlich trocken: "Ey, ihr seid romantischer, als wenn ihr zusammen wärt."

Dass Pietro und Laura trotz ihrer Trennung weiterhin viel Zeit miteinander verbringen, hängt für den Sänger vor allem mit ihren gemeinsamen Kindern zusammen. Auch die Urlaube seien Teil dieses Familienalltags und kein Hinweis auf ein Liebescomeback. Oliver ließ sich davon allerdings nur bedingt überzeugen und nutzte die Gelegenheit, seinen Podcastpartner immer wieder mit dessen engem Verhältnis zu Laura aufzuziehen. Pietro ging auf die Sticheleien ein, blieb in der Sache aber konsequent: Zwischen ihm und der Mutter seiner Kinder bestehe weiterhin ein gutes Verhältnis, an seinem Singlestatus ändere das jedoch nichts. Die scherzhafte Diskussion machte zugleich deutlich, wie vertraut Pietro und Oliver inzwischen miteinander umgehen – und dass der Comedian kaum eine Gelegenheit auslässt, seinen Kollegen aus der Reserve zu locken.

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IMAGO / Panama Pictures Pietro Lombardi und seine Verlobte Laura Maria Rypa, November 2023

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Coldrey, James Oliver Pocher und Pietro Lombardi, März 2017 in Berlin

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Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi, August 2026