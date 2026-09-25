Shitstorm: Pamela Reif bringt eine Anti-Cellulite-Creme raus

Pamela Reif (30) bekommt für ihre neuesten Produkte ordentlich Gegenwind. Die Fitnessinfluencerin hat für ihre Marke éla eine Bodylotion und ein Körperöl auf den Markt gebracht, die Cellulite sichtbar reduzieren sollen, und stellte die Neuheiten auf Instagram vor. Die Entwicklung der Formulierungen habe laut der Unternehmerin zwei Jahre gedauert. Tests hätten anschließend gezeigt, dass sich sichtbare Cellulite nach 28 Tagen um bis zu 32 Prozent reduzieren könne. Für die Bodylotion wird zudem mit einer um 30 Prozent kleineren Hautfläche mit sichtbarer Cellulite geworben. Viele Followerinnen begegnen diesen Versprechen allerdings skeptisch. Besonders kritisch sehen sie, dass die natürlichen Hautdellen in der Werbung überhaupt als Makel dargestellt werden. "Was, wenn Cellulite einfach kein Problem ist?", fragt eine Nutzerin unter dem Beitrag. Eine Followerin schreibt: "Cellulite einfach 'wegcremen' zu wollen, ist anatomisch schlicht unmöglich." Deutlicher wird ein weiterer Kommentar: "Erzähl doch keinen Müll. Als ob du jetzt das Wundermittel hast."

Cellulite entsteht durch die Struktur des Binde- und Fettgewebes unter der Haut. Bei Frauen können sich die Fettzellen leichter in Richtung Hautoberfläche drücken, wodurch die typischen Dellen entstehen. Laut Apotheken Umschau entwickeln rund 80 bis 90 Prozent aller Frauen im Laufe ihres Lebens Cellulite. Eine Krankheit ist es nicht – und Cellulite kann unabhängig von Gewicht oder Fitnesslevel auftreten. Veranlagung, Hormone, Alter und die Struktur des Bindegewebes spielen beim Erscheinungsbild eine Rolle. Hautärztin Dr. Petra Hack erklärte gegenüber Apotheken Umschau, dass gewöhnliche Cremes gar nicht bis in die tieferen Hautschichten gelangen, in denen die Ursache liegt. Wirkstoffe wie Retinol oder Koffein können laut dermatologischen Einschätzungen dazu beitragen, dass die Haut vorübergehend glatter oder straffer erscheint.

Pamela selbst stellte in ihrem Beitrag auf Instagram klar, wie sie zu dem Thema steht: "Cellulite ist völlig normal, egal ob man sportlich, dünn oder kurvig ist. Niemand muss sie loswerden." Gleichzeitig halte sie den Wunsch nach glatter oder fester wirkender Haut für legitim. Mit ihren neuen Pflegeprodukten richtet sich die Influencerin bewusst an Frauen, die sich mit dem Erscheinungsbild ihrer Haut unwohl fühlen und etwas daran verändern möchten. In den Kommentaren zeigt sich jedoch ein geteiltes Bild: Während einige Nutzerinnen solche Produkte nutzen möchten, kritisieren andere vor allem, dass Cellulite dadurch erneut als vermeintlicher Makel dargestellt und zum Verkaufsargument gemacht wird. Andere wiederum betonen, dass sie ihr Hautbild durchaus glatter erscheinen lassen möchten und dafür gerne zu Pflegeprodukten greifen. Der Kommentarbereich unter Pamelas Post dürfte deshalb so schnell nicht zur Ruhe kommen.

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Getty Images Pamela Reif im Juni 2023

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Instagram / pamela_rf Pamela Reif, Juni 2025

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Getty Images Pamela Reif beim WorldChanger Tennis Tournament zugunsten der Alexander Zverev Foundation im Hotel Stanglwirt, Going, 26. Juni 2023

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