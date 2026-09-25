Kritik an Kronprinzessin Victoria nach Haralds Beerdigung

Bei der Trauerfeier für den verstorbenen norwegischen König Harald V. (†89) im Osloer Dom wurde Kronprinzessin Victoria (49) von Schweden eine besondere Aufgabe zuteil: Sie trug das Franziskusgebet vor. Dabei hob sie mehrfach den Blick vom Rednerpult und schaute zu der versammelten Trauergemeinde. Genau das sorgt jetzt für Diskussionen. Die norwegische christliche Zeitung Vårt Land kritisierte Victorias Verhalten und warf ihr sogar ein fehlendes Gespür für die Liturgie vor. Nach Ansicht des Blattes hätte Victoria während des Gebets nach unten auf das Pult oder gen Himmel blicken müssen – aber eben nicht zu den Trauergästen. Rückendeckung bekommt die Kronprinzessin allerdings von geistlicher Stelle: Hofprediger Michael Bjerkhagen wies die Vorwürfe gegenüber der Zeitung Dagen entschieden zurück. Er bezeichnete die Kritik schlicht als "albern" und "engstirnig".

In einem Leitartikel der Vårt Land hieß es: "Für alle, die es gewohnt sind, in die Kirche zu gehen, ist leicht zu erkennen, dass ihr das liturgische Bewusstsein fehlte." Für Michael Bjerkhagen ist die Blickrichtung während des Gebets dagegen nebensächlich. "Gott ist nicht weniger gegenwärtig, weil sie zur Gemeinde aufschaut, als wenn sie in den Text hinuntergeschaut hätte", stellte Michael gegenüber Dagen klar. Der Hofprediger ergänzte: "Man kann Gott nicht auf eine Richtung begrenzen." Er betonte zudem, dass die Prinzessin sehr wohl wisse, wie man sich in einer Kirche zu verhalten habe – sie kenne sich damit "wirklich" aus. Sein Fazit zu der gesamten Debatte fiel deutlich aus: "Ich finde, dass christliche Menschen zu schnell über andere urteilen."

Die Beerdigung des Monarchen, der im Alter von 89 Jahren gestorben war, war von großer Trauer innerhalb der norwegischen Königsfamilie gezeichnet. Besonders emotional zeigte sich Königin Mette-Marit (53): Bei ihrer Ankunft am Osloer Dom wischte sie sich auf dem Weg in die Kirche Tränen aus den Augen. Die Trauerprozession durch Oslo hatte sie zuvor zusammen mit Königin Sonja (89) in einer Limousine begleitet. Andere Mitglieder der Familie entschieden sich für einen anderen Weg: König Haakon (53), Kronprinzessin Ingrid Alexandra (22), Prinz Sverre Magnus (20) und Prinzessin Märtha Louise (55) folgten dem Sarg zu Fuß durch die norwegische Hauptstadt. Neben den Angehörigen waren zahlreiche royale Gäste aus ganz Europa in den Osloer Dom gekommen, um von dem König Abschied zu nehmen – unter ihnen eben auch Victoria.

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Getty Images Prinz Carl Philip, Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel bei der Trauerfeier für König Harald V. in Oslo

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Getty Images Trauernde Königin Sonja: Zum Abschied von König Harald V in der Osloer Domkirche

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Getty Images Kronprinzessin Mette-Marit bei der Trauerfeier für König Harald V in Oslo