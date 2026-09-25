Nach Liebes-News: Ist das hier Chris Broys neue Partnerin?

Chris Broy (37) ist wieder verliebt – das machte der Realitystar jetzt selbst publik. Den Namen und das Gesicht seiner neuen Partnerin hält er bislang jedoch verborgen. Nun verdichten sich die Hinweise, dass die Inhaberin des Instagram-Accounts constibel seine neue Partnerin sein könnte. Ein Detail sticht dabei besonders ins Auge: Die Inhaberin des Accounts teilte ausgerechnet jene öffentliche Liebeserklärung, mit der Chris sein frisches Beziehungsglück verkündet hatte, in ihrer eigenen Instagram-Story. Damit scheint sie zumindest eine besondere Verbindung zu dem Social-Media-Star anzudeuten. Auch weitere Spuren auf der Plattform lenken die Aufmerksamkeit auf ihr Profil. Eine offizielle Bestätigung, dass es sich bei der Frau tatsächlich um die neue Freundin des Reality-TV-Stars handelt, gibt es bislang jedoch nicht. Weder Chris noch die mutmaßliche Partnerin haben sich zu den Spekulationen geäußert.

Es ist allerdings nicht der einzige Hinweis, der die beiden miteinander in Verbindung bringt. Bereits vor rund 13 Wochen hatte Chris mit einem Kommentar auf dem Account für Aufsehen gesorgt. Unter einem Beitrag der Profilinhaberin schrieb er bei Instagram vielsagend: "Diese Frau." Weitere Worte fügte der 37-Jährige damals nicht hinzu. In Kombination mit der nun geteilten Liebeserklärung bekommt die kurze Botschaft allerdings neue Aufmerksamkeit. Wer sich auf dem Account umsieht, erfährt zudem einige persönliche Details über die bislang namentlich unbekannte Frau. Demnach lebt sie in Köln, reist gerne und interessiert sich für Tattoos. Außerdem zeigt ihr Account, dass sie selbst Mutter ist. Damit hätte sie eine wichtige Gemeinsamkeit mit Chris, der ebenfalls ein Kind hat. Ob diese Übereinstimmungen und die gegenseitigen Reaktionen tatsächlich eine Beziehung belegen, bleibt offen. Der Realitystar hält sich weiterhin bedeckt: Ob er die Identität seiner Freundin künftig lüften wird, ist offen.

Für sein Liebesgeständnis hatte sich der Social-Media-Star einen besonderen Anlass ausgesucht: den Geburtstag seiner Partnerin. In seiner Instagram-Story veröffentlichte er zwei gemeinsame Pärchenbilder und widmete der unbekannten Frau eine ausführliche Liebeserklärung. Darin bezeichnete er sie als seine Frau und zugleich als seine beste Freundin. Ihre Identität ließ der Social-Media-Star trotz der persönlichen Worte weiterhin offen. Auch auf den Fotos gab er offenbar nicht mehr über sie preis. Für Chris ist es nicht die erste Beziehung, die im Rampenlicht steht: Aus seiner früheren Partnerschaft mit Eva Benetatou (34) hat er einen Sohn. Auch die Frau hinter dem Account constibel gibt auf ihrem Profil zu erkennen, dass sie ein Kind hat. Damit hätten die beiden neben ihrer mutmaßlichen Liebe noch eine weitere Sache gemeinsam. Ob die Spurensuche der Fans am Ende tatsächlich ins Schwarze trifft, wird sich wohl erst zeigen, wenn einer der beiden das Schweigen bricht.

Anzeige Anzeige

Robert Schmiegelt / Future Image / ActionPress Chris Broy, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / constibel Inhaberin des Instagram-Accounts constibel

Anzeige Anzeige

Instagram / chris_broy Chris Broy mit seiner neuen Partnerin