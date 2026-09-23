"Hand zum Schritt": Bill Kaulitz genießt Date im Stadion

Fußball ist bekanntlich die schönste Nebensache der Welt – doch für Bill Kaulitz (37) gab es bei seinem jüngsten Stadionbesuch in München offenbar noch etwas Schöneres. Der Tokio-Hotel-Sänger schaute sich gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Tom Kaulitz (37) eine Partie des FC Bayern München an. In ihrem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" plauderte er nun aus, dass er vom Spielgeschehen ziemlich wenig mitbekommen habe: "Ich war mit meinen Augen natürlich nur bei meinem Date", gestand er in der Folge. Zu Beginn der Partie saßen die beiden nicht einmal nebeneinander – für den Sänger machte das die Sache offenbar nur spannender. Er beschrieb die langsame Annäherung im Stadion als eine Art ausgedehntes Vorspiel. Und die Stimmung zwischen den beiden knisterte gewaltig, wie Bill mit einem Augenzwinkern durchblicken ließ: "Da geht die Hand schon mal zum Schritt."

Mit dem Abpfiff war der Abend für die beiden noch längst nicht vorbei. Im Podcast sprach Bill von einer "wilden Nacht" – nähere Details zum weiteren Verlauf behielt er allerdings für sich. Auch die Identität seines Begleiters ließ der Musiker offen. Nur so viel verriet er: Sein Flirt scheint durchaus romantisch zu sein. Er überraschte Bill mit Blumen und einer riesengroßen Flasche Champagner, was beim Sänger offensichtlich genau ins Schwarze traf. Auch Tom scheint von dem mysteriösen Mann angetan zu sein. Der Musiker taufte ihn kurzerhand den "anonymen hübschen Prinzen auf dem weißen Pferd" und bezeichnete ihn außerdem als "netten Menschen". Auch bei weiteren Freunden der Zwillinge soll der Flirt gut angekommen sein. Für Tom ist deshalb sogar mehr drin als nur ein netter Stadionabend: "Vielleicht wird das ja was Festes", mutmaßte er im gemeinsamen Podcast.

Schon in den vergangenen Jahren sorgte Bill während seiner München-Besuche rund um das Oktoberfest mit seinem Liebesleben für Schlagzeilen. 2023 knutschte er auf der Wiesn öffentlich mit Marc Eggers (39). Aus dem Flirt entwickelte sich später eine On-off-Beziehung, die letztlich zerbrach. 2024 liefen sich die beiden auf dem Oktoberfest erneut über den Weg. Im vergangenen Jahr wurde der Sänger während der Wiesn außerdem unter anderem in Begleitung von Ex-Fußballer Rúrik Gíslason (38) und Realitystar Jannik Kontalis (30) gesichtet. Wie turbulent es damals zuging, erzählte er anschließend selbst im Podcast: Er habe "jeden Tag einen anderen Mann geküsst". Diesmal gibt sich Bill deutlich zurückhaltender. Wer der charmante Unbekannte mit Blumen und Champagner ist, behält Bill vorerst für sich.

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Imago Bill Kaulitz beim Radio Regenbogen Award 2026 in der Europa Park Arena in Rust

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Imago Bill Kaulitz und Tom Kaulitz mit dem Deutschen Fernsehpreis für "Beste Unterhaltung Show" für "That's My Jam" in Köln, 2023

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Instagram / jannikkontalis Bill Kaulitz und Jannik Kontalis, April 2026