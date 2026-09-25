Diese Hollywoodstars stehen fest zu Prinz Harry und Meghan

Prinz Harry (42) und Herzogin Meghan (45) sorgen seit Jahren immer wieder für Schlagzeilen und kontroverse Debatten, doch auf einige prominente Weggefährten scheinen sie sich trotzdem verlassen zu können. Zu den bekanntesten Unterstützern des Paares zählen unter anderem Tennisstar Serena Williams (44) sowie George Clooney (65) und seine Frau Amal Clooney (48). Einige dieser Freundschaften bestanden bereits lange vor Meghans Eintritt in die britische Königsfamilie. Andere entwickelten sich in den Jahren rund um die Hochzeit der Sussexes im Mai 2018 und wurden durch gemeinsame Auftritte und private Treffen sichtbar. Auch Sänger Michael Bublé (51) und seine Frau Luisana Lopilato (39) sollen zu den bekannten Unterstützern zählen. Ebenso bekundeten Beyoncé (45) und Jay-Z (56) öffentlich ihre Anerkennung für Harry und Meghan. Die Verbindungen des Paares reichen damit von der Musikbranche über den Spitzensport bis nach Hollywood und beruhen teils auf persönlichen Kontakten, die schon seit vielen Jahren gepflegt werden.

Besonders weit reicht Harrys Verbindung zu Elton John (79) zurück. Der Musiker war eng mit Prinzessin Diana (†36) befreundet, trat bei der Hochzeit der Sussexes auf und empfing sie 2019 mit seinem Ehemann David Furnish (63) in Südfrankreich. Serena Williams wiederum traf Meghan schon 2010 auf einer Super-Bowl-Party, später saß die ehemalige Schauspielerin mehrfach bei den Tennismatches ihrer Freundin auf der Tribüne. Neben Serena waren auch George und Amal Clooney bei der Hochzeit in Windsor dabei, wobei die Freundschaft noch vor dem Umzug der Sussexes aus Großbritannien im Jahr 2020 entstand. "Wir wohnen nicht weit voneinander entfernt, gehen zusammen essen und so, und wir sind aus all den Gründen mit ihnen befreundet, aus denen man mit irgendjemandem befreundet ist", erklärte George 2021 laut Daily Mail.

Die langjährige Nähe zu Elton soll zuletzt jedoch einen möglichen Dämpfer bekommen haben: Vor rund neun Wochen berichtete die US-Journalistin Paula Froelich auf Substack von einem erheblichen Streit zwischen dem Sänger und Harry. Als möglicher Auslöser wurde die gescheiterte Datenschutzklage des Royals gegen Associated Newspapers Limited genannt. Die Klägergruppe soll demnach Verfahrenskosten von rund 50 Millionen Pfund – umgerechnet etwa 59 Millionen Euro – tragen. Bestätigt wurden die Schilderungen bislang weder von Harry noch von Elton.

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Getty Images Bei der Pre-Closing Ceremony der Invictus Games Düsseldorf 2023: Meghan, Duchess of Sussex, und Prince Harry, Duke of Sussex

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Getty Images Amal Clooney und George Clooney auf dem roten Teppich bei der Vorführung von "Ink" während der 83. Filmfestspiele von Venedig 2026

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Getty Images Elton John und David Furnish, November 2024