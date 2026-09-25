Ilka Bessins Dirndl-Foto löst Diskussion unter den Fans aus

Zur Wiesn-Zeit überrascht Ilka Bessin (54) jetzt mit einem ungewohnten Look: Auf Instagram zeigt sich die Comedian im Trachtenoutfit – und das, obwohl sie aktuell gar nicht auf dem Münchner Volksfest unterwegs ist. Die Aufnahme entstand bereits vor einiger Zeit und zeigt sie in einer rosafarbenen Trachtenbluse mit langen Ärmeln, einem geblümten Rock, einem schwarzen Mieder und einer schlichten olivgrünen Schürze. Dazu trägt sie floralen Haarschmuck. Mit ihrem bekannten Bühnenoutfit hat dieser Look wenig gemein: In ihrer Rolle als Cindy aus Marzahn ist Ilka normalerweise im pinken Jogginganzug zu sehen. Das Foto löste prompt eine rege Diskussion in der Kommentarspalte aus. Während viele Follower begeistert waren oder die Entertainerin auf den ersten Blick kaum erkannten, nahmen andere die Passform des Dirndls genauer unter die Lupe und entdeckten einige Details, die ihnen nicht ganz stimmig erschienen.

Ilka selbst versah den Schnappschuss mit einem augenzwinkernden Kommentar. "Dirndl kann ich auch. Das Bild ist zwar schon ein Weilchen her, aber jetzt brauch' ich nur noch 'ne Einladung zum Oktoberfest, welches im September ist?", schrieb sie dazu auf ihrem Account. Neben zahlreichen Likes erhielt sie vor allem viel Zuspruch. "Das steht dir ausgezeichnet" und "Du siehst klasse aus", lautete es etwa in den Kommentaren. Ein anderer Nutzer gestand: "Hab' dich gar nicht erkannt." Doch nicht alle waren vom Styling überzeugt. Ein Follower kritisierte, die Schürze müsse länger sein und zwei bis drei Zentimeter über dem Rocksaum enden. Ein anderer war der Meinung, ein Dirndl müsse deutlich enger sitzen. Wann und zu welchem Anlass die Aufnahme entstanden ist, ließ die Komikerin hingegen offen.

Ilkas äußerliche Veränderung beschäftigt ihre Fans bereits seit einiger Zeit. Im April kehrte sie nach einer Social-Media-Pause zurück und präsentierte dabei einen sichtbaren Abnehmerfolg. "Frühjahrsputz. Nicht nur in den Schränken, sondern auch im Körper und in der Seele", schrieb sie damals zu ihrem Comeback auf Instagram. Seitdem gewährt die Entertainerin ihrer Community immer wieder Einblicke in ihre Trainingseinheiten mit ihrem Personaltrainer und spricht offen über das Thema Fitness. Mit dem traditionellen Trachtenlook zeigt sie nun eine weitere Facette, die viele Zuschauer von ihr bislang kaum kannten. Schließlich verbinden die meisten Ilka nach wie vor vor allem mit ihrer Kunstfigur Cindy aus Marzahn, die jahrelang im pinken Jogginganzug über deutsche Bühnen und durch das Fernsehen zog.

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Imago Ilka Bessin bei der Goldenen Henne 2026 in der Leipziger Messe

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Instagram / ilkabessin Comedian Ilka Bessin im Dirndl

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Instagram / ilkabessin Ilka Bessin, April 2026