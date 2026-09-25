Harry & Meghans Diana-Projekt: Prinz William ist entsetzt

Ein vermeintlich geplanter Fernsehfilm über Prinzessin Diana (†36) sorgt offenbar für neuen Zündstoff im britischen Königshaus: Prinz William (44) soll entsetzt darüber sein, dass ausgerechnet Prinz Harry (42) gemeinsam mit Herzogin Meghan (45) eine Produktion über das Leben und das Vermächtnis seiner Mutter auf den Weg bringen will. Erscheinen soll das Werk 2027 – passend zum 30. Todestag der Prinzessin. Daily Mail-Journalist Richard Kay berichtete, dass Prinz Harrys aktueller Aufenthalt in Großbritannien unter anderem mit einem eigenen Film über Diana zu tun habe. Angeblich sammeln Harry und Meghan bereits Bildmaterial und sprechen Weggefährten von Diana wegen möglicher Interviews an. Das Vorhaben werde den Herzog von Sussex in den kommenden zwölf Monaten intensiv beschäftigen. Laut einem Insider soll die Familie Spencer voll hinter dem Projekt stehen – William dagegen soll es strikt ablehnen. Vor allem Meghans Beteiligung und die Arbeit auf britischem Boden sollen ihn besonders verärgern. Eine Quelle von Heatworld behauptet, William habe das Gefühl, das Paar vereinnahme die Würdigung seiner verstorbenen Mutter. Eine offizielle Bestätigung für das Projekt gibt es bislang noch nicht.

Für Harry sei die Mitarbeit seiner Frau an dem Projekt dagegen selbstverständlich. Laut Heatworld erkenne er in ihr vieles wieder, was er auch an seiner Mutter geschätzt habe – ihr Mitgefühl, ihre Empathie und ihr Selbstbewusstsein. Hinzu komme, dass Meghan seine Produktionspartnerin sei und viel Erfahrung mitbringe. Dies sei für ihn eine echte Bereicherung, weil sie Perspektiven und Aspekte einbringe, auf die er selbst nicht gekommen wäre. Deshalb sehe er sie als festen und wichtigen Bestandteil des Produktionsteams. Genau diese Parallelen zwischen Meghan und Diana soll William allerdings kaum ertragen können. Dem Bericht zufolge halte er seine eigene Ehefrau Prinzessin Kate (44) für die treffendere Vergleichsfigur mit seiner Mutter. Meghan gehe mit ihrem Engagement deutlich auffälliger um, während Kate Dianas Andenken deutlich zurückhaltender, aber nicht weniger hingebungsvoll pflege. Die seit Jahren bestehende Kluft zwischen den Brüdern könnte durch das Projekt sogar noch größer werden, sodass eine Heatworld-Quelle es für deutlich unwahrscheinlicher halte, dass sich die Brüder auf eine gemeinsame Würdigung anlässlich des 30. Todestages einigen oder dafür überhaupt zusammenkommen könnten.

Schon diesen Sommer rückte die Verbindung der Sussexes zu Dianas Familie in den Fokus. Damals teilte Meghan auf Instagram private Einblicke zu einer Englandreise mit Harry und den gemeinsamen Kindern Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5). Auf einer der Aufnahmen war Harry mit den beiden Kindern zu sehen, die Blumensträuße in den Händen hielten, während sie einen von hohen Hecken gesäumten Weg entlangliefen. Fox News Digital zufolge soll das Foto auf Althorp entstanden sein – dem Anwesen der Familie Spencer und Dianas Grabstätte. Dass Harry und Meghan ihre Kinder ausgerechnet an diesem für die Familie emotional so bedeutsamen Ort zeigten, hatte damals Kritik nach sich gezogen. Der Umgang des Paares mit Dianas Andenken stand damit bereits vor den Meldungen über das angebliche TV-Projekt öffentlich in der Diskussion.

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Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William, Prinz Harry und Herzogin Meghan