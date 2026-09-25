"Laber keinen Müll": Oliver Pocher glaubt Sarah Connor nicht

Dass eine Trennung tatsächlich harmonisch ablaufen kann, will Oliver Pocher (48) offenbar nicht so recht glauben. Besonders bei Sarah Connor (46) und Florian Fischer (51) hat der Comedian seine Zweifel. In seinem Podcast "Patchwork Boys", den er gemeinsam mit Pietro Lombardi (34) aufnimmt, nahm er sich jetzt die Trennung der beiden vor und suchte dabei nach möglichen Streitpunkten. Vor allem Florians Doppelrolle als Ehemann und Manager der Sängerin hält Oliver für ein regelrechtes Pulverfass: "Er ist einfach der Manager. Das gibt schon mal grundsätzlich ein Konfliktpotenzial", erklärte Oliver. Das nach außen vermittelte Bild von Frieden und gegenseitigem Respekt überzeugt ihn jedenfalls nicht. Statt sich mit den versöhnlichen Worten der beiden zufriedenzugeben, legte der Comedian noch einmal nach: "Laber keinen Müll!", polterte er in der Podcastfolge.

Für seine Zweifel hat Oliver gleich eine ganze Reihe möglicher Streitpunkte parat: Zwei Kinder von Sarah stammen aus ihrer früheren Beziehung mit Marc Terenzi (48), zwei weitere hat sie mit Florian bekommen. Hinzu kommt die gemeinsame berufliche Zusammenarbeit. "Die haben zig Themen", wettert Oliver. Auch Sarahs Aussage, dass sie und Florian weiterhin miteinander schlafen würden, wenn beiden danach sei, sorgt bei ihm für Verwunderung. Seine gewohnt direkte Antwort darauf: "Das nennt man Ehe!" Sarah Connor bleibt jedoch nicht die Einzige, bei deren Liebesleben Oliver seinen Senf dazugibt: Auch Annemarie (48) und Wayne Carpendale (49) sind vor seinen Spitzen in der Podcastfolge nicht sicher.

Sarah Connor hatte zuvor selbst öffentlich gemacht, dass ihre Ehe in ihrer bisherigen Form nicht weiterbesteht. Beide betonten gleichzeitig, dass sie sich weiterhin verbunden fühlen und respektvoll miteinander umgehen. Für Oliver offenbar Grund genug, sich einzuschalten. Kurz darauf teilte er auf Instagram gegen die harmonischen Töne aus: "Glückwunsch... Aber nennt man das nicht Ehe? Und wer ist jetzt mit Wayne Carpendale von den beiden zusammen?", schrieb er in seiner Story. Oliver weiß schließlich aus eigener Erfahrung, wie viel Aufmerksamkeit eine Trennung im Rampenlicht auf sich ziehen kann. Sowohl nach dem Aus mit Sandy Meyer-Wölden (43) als auch nach dem Ende seiner Ehe mit Amira Aly (33) sorgte der Comedian mit seinen öffentlichen Äußerungen selbst immer wieder für Schlagzeilen.

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Collage: Imago, Imago Collage: Sarah Connor und Oliver Pocher

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Getty Images Pietro Lombardi und Oliver Pocher im November 2024 beim "DSDS"-Finale in Köln

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Instagram / sarahconnor Florian Fischer und Sarah Connor, Musiker