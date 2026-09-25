Lipödem: Darum entscheidet sich Angelina Kirsch für eine OP

Angelina Kirsch (38) wagt einen großen Schritt im Kampf gegen ihr Lipödem. Das Model will sich operieren lassen, um gegen die chronische Fettgewebserkrankung und ihre Folgen vorzugehen. Wie sehr die Erkrankung ihren Alltag bestimmt, hatte die Laufstegschönheit bereits gegenüber Bunte.de geschildert. Die Beschwerden treten demnach in nahezu jeder Situation auf – "beim Stehen, beim Laufen, beim Sitzen, sogar im Liegen". Den Schmerz beschrieb sie als "sehr unangenehmen, dumpfen Druckschmerz". Um die Symptome zu lindern, hat sich Angelina intensiv mit ihrer Ernährung, Darmgesundheit und verschiedenen Nahrungsergänzungsmitteln beschäftigt. Zusätzlich versucht sie, sich abzugewöhnen, die Beine übereinanderzuschlagen. Sogar eine teure, luftbetriebene Kompressionshose hat sie sich angeschafft.

Die bisherigen Bemühungen reichten für sie jedoch nicht aus, weshalb sie sich nun für die Operation entschieden hat. Ganz ohne Sorgen blickt Angelina dem Eingriff allerdings nicht entgegen. Auf Instagram erklärte die 38-Jährige, wie schwer ihr dieser Entschluss gefallen ist. Dort sprach sie auch offen über ihre Ängste und Zweifel, hält den großen Schritt aber dennoch für den richtigen Weg. Auch die Frage, wie ihr Leben nach der Behandlung aussehen wird, beschäftigt sie.

Neu ist das Thema für ihre Follower nicht: Angelina spricht bereits seit Längerem offen über ihre Lipödem-Erkrankung und gibt dabei immer wieder persönliche Einblicke in ihre Beschwerden und den Umgang damit. Auch ihren Körper versteckt die Moderatorin nicht. Auf Instagram veröffentlicht sie regelmäßig ehrliche Aufnahmen und präsentiert sich dort bewusst unverstellt. Diese Offenheit möchte die Moderatorin auch in der nächsten Zeit beibehalten. Statt sich rund um die bevorstehende Behandlung aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen, will sie ihre Community weiterhin an ihrem Weg teilhaben lassen. Dabei möchte Angelina sowohl von ihren Erfahrungen als auch von ihren Ängsten berichten.

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Imago Angelina Kirsch, Model, 2026

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Getty Images Angelina Kirsch, Juni 2023

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Instagram / angelina.kirsch Angelina Kirsch im Dezember 2024