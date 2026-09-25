Annie Knight kann Hochzeit mit Henry Brayshaw kaum abwarten

OnlyFans-Star Annie Knight kann es kaum erwarten, ihrem Verlobten Henry Brayshaw im Oktober 2026 das Jawort zu geben. Dabei stand die Hochzeit zu Beginn des Jahres wegen Henrys Sucht noch auf dem Spiel. Er soll durch Glücksspiel Tausende Dollar verloren haben. Ein halbes Jahr vor der Trauung stellte Annie ihm ein Ultimatum: Entweder er lässt sich therapieren oder die Beziehung ist beendet. Laut Annie investierte sie anschließend rund 94.000 Euro in eine intensive Therapie für ihren Partner. Mittlerweile blickt Annie wieder voller Vorfreude auf den großen Tag. Gegenüber OK! schilderte sie: "Der Gedanke, tatsächlich eine Ehefrau zu sein, ist so aufregend, aber auch ein bisschen beängstigend." Dass sie schon bald offiziell Henrys Frau sein werde, könne sie daher selbst kaum glauben.

Ihr Ultimatum sei keineswegs nur eine leere Drohung gewesen, stellte Annie Knight im Interview klar. Für ihn sei diese Situation offenbar der entscheidende Weckruf gewesen. "Ich glaube, das war das ultimative Ultimatum, das ihn wachgerüttelt hat, und es hat funktioniert. Ich habe es nicht nur aus diesem Grund gesagt – ich meinte jedes einzelne Wort", betonte Annie. Die beiden haben im vergangenen Jahr, aber auch während ihrer gesamten zehnjährigen Bekanntschaft viele Hürden und Schwierigkeiten durchgestanden. Umso aufregender sei es für sie, dass beide diese Zeiten gemeistert haben und nun tatsächlich heiraten. Nach der Feier freut sich Annie besonders auf den Moment, in dem sie gemeinsam erleichtert sagen können: "Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft." Die Hochzeit soll für sie die "beste Nacht" ihres Lebens werden.

Wie schwer Henrys Glücksspielsucht die Partnerschaft belastete, hatte Annie bereits in der Realityshow "Turned On: Dirty Sexy Money" öffentlich geteilt. Besonders Rückfälle, die er vor ihr verheimlicht haben soll, hätten die Beziehung beinahe beendet. Die gemeinsame Geschichte der beiden reicht jedoch viel weiter zurück: Annie Knight und Henry Brayshaw lernten sich bereits 2016 bei der Arbeit in einem Pub in Melbourne kennen. Nach Annies Erzählung wurde die Beziehung aber erst im März 2025 romantisch. Sie selbst sei zu diesem Zeitpunkt schon seit mehreren Jahren in Henry verliebt gewesen. Heute fühle sich das Paar im Alltag zwar ohnehin bereits wie verheiratet. Offiziell Ehefrau und Ehemann zu werden, habe für Annie dennoch einen anderen Stellenwert.

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Instagram / anniekknight Annie Knight feiert ihren Junggesellinnenabschied unter dem Motto "The Wife is a Showgirl: Annie’s Last Knight"

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Instagram / annieknight Henry Brayshaw und Annie Knight im März 2025

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Instagram / anniekknight Annie Knight, 2025

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