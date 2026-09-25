Nach traurigem Geständnis: Selena Gomez plant weiter Familie

Selena Gomez (34) hält trotz ihrer gesundheitlichen Herausforderungen an ihrem Wunsch nach einer eigenen Familie fest. Beim Fast Company Innovation Festival in New York sprach die Sängerin nun offen über ihre Zukunft als Mutter. Laut Daily Mail betonte Selena: "Irgendwann werde ich eigene Kinder haben, und das ist etwas, von dem ich nicht möchte, dass es ein Tabuthema ist." Im Gespräch ging es außerdem um ihr gemeinnütziges Projekt Rare Impact Fund und ihren Einsatz gegen die Stigmatisierung psychischer Probleme. Die Sängerin hatte bereits in der Vergangenheit sehr persönliche Einblicke in ihre Gesundheit und ihre Familienplanung gegeben. Schon im Jahr 2024 hatte die "Only Murders in the Building"-Darstellerin im Interview mit Vanity Fair öffentlich gemacht, dass sie ein Kind aus gesundheitlichen Gründen nicht selbst auf die Welt bringen kann.

Die Schauspielerin leidet unter anderem an der Autoimmunerkrankung Lupus und einer bipolaren Störung. "Ich habe viele medizinische Probleme, die mein Leben und das des Babys gefährden würden. Das war etwas, worüber ich eine Zeit lang trauern musste", erklärte sie damals. Die Tatsache sei besonders schwer gewesen, weil sie sich ihren Weg zur Mutterschaft zuvor anders vorgestellt hatte. "Ich dachte, es würde so passieren, wie es bei allen passiert", schilderte Selena. Inzwischen habe sie ihren Frieden mit der Situation gefunden. Sowohl eine Adoption als auch eine Leihmutterschaft zieht Selena in Betracht. Für welchen Weg sie sich am Ende auch entscheidet – für sie steht fest: "Am Ende des Tages ist es mir egal. Es wird meins sein. Es wird mein Baby sein", betonte die Sängerin gegenüber Vanity Fair.

Auch Selenas Lebensgefährte Benny Blanco (38) freut sich schon auf die gemeinsame Familienplanung und kann es eigentlich kaum erwarten. In der US-Sendung "Today" erklärte ihr Ehemann, dass die beiden bei dem Thema "voll in die Offensive" gehen würden. Auslöser für das Gespräch war eine Instagram-Story, in der Selena ein Neugeborenes im Arm hielt. Mit den Worten "Eines Tages ..." hatte sie dort auf ihren eigenen Kinderwunsch hingewiesen. Benny sprach auch im Podcast "Open Book with Jenna" darüber, wie gerne er Vater werden würde. "Ich möchte natürlich der beste Vater und der beste Partner sein. Ich freue mich auf den Tag, an dem es endlich so weit ist", schilderte der Musikproduzent.

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Getty Images Selena Gomez bei der Premiere von Netflix' "Marty, Life Is Short" im Egyptian Theatre in Hollywood

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Instagram / selenagomez Benny Blanco und Selena Gomez unternehmen eine Bootsfahrt in Venedig

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Getty Images Selena Gomez und Benny Blanco, September 2025