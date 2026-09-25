Olli Pocher enthüllt angebliche Masche von Christian Düren

In ihrem gemeinsamen Podcast "Patchwork Boys" nehmen sich Oliver Pocher (48) und Pietro Lombardi (34) kein Blatt vor den Mund. Aktuell geht es um Männer, die sich an frisch getrennte Frauen heranmachen. Als der Sänger ein solches Verhalten kritisierte, brachte Oliver plötzlich den Moderator Christian Düren (36) ins Spiel. "Du hast ja jetzt genau die Masche von Christian Düren genannt, das ist ja fantastisch", erklärte er im Podcast. Nach Olivers Darstellung sollen ihm mehrere prominente Frauen unabhängig voneinander berichtet haben, Christian habe sich jeweils direkt nach ihrer Trennung bei ihnen gemeldet. Es handelt sich dabei allerdings um Schilderungen, die Oliver lediglich wiedergibt. Namen der betroffenen Frauen oder weitere Belege für seine Behauptung nannte er in der Episode nicht. Pietro ging auf die Aussagen seines Podcastpartners über Christian ebenfalls nicht näher ein und machte deutlich, dass ihn dieses konkrete Thema nicht interessiere.

Pietro beschrieb stattdessen ganz allgemein, welches Vorgehen er bei manchen Männern kritisch sehe. Demnach würden sie sich einer frisch getrennten Frau zunächst als verständnisvolle Ansprechpartner präsentieren und ihr Trost spenden. Gleichzeitig redeten sie den Ex-Partner der Frau schlecht, um selbst besser dazustehen. Nach ein paar Treffen könne der vermeintliche Verehrer dann jedoch merken, dass sich die Frau doch nicht so leicht für ihn gewinnen lasse – und ziehe sich prompt wieder zurück. Für die Betroffene könne das schmerzhaft sein, weil sie zu diesem Zeitpunkt möglicherweise bereits Gefühle entwickelt habe. Pietro beließ es bei dieser grundsätzlichen Kritik. Olivers Behauptung, dass diese Beschreibung angeblich auf Christian passe, kommentierte er nicht weiter. Statt über den Moderator zu diskutieren, lenkte der Musiker das Gespräch schließlich auf seine eigene Situation und die Trennung von Laura Maria Rypa (30).

Mit Blick auf Laura vermutete Pietro, dass sich nach dem Beziehungsende zahlreiche Männer aus dem Reality-TV-Umfeld bei ihr gemeldet haben könnten. Genau wissen wolle er das allerdings gar nicht. An die mutmaßlichen Verehrer richtete er im Podcast eine unmissverständliche Ansage: "Ihr seid alles Lutscher." Oliver ließ es sich daraufhin nicht nehmen, seinen Kollegen ein wenig zu necken. Er malte sich ein fiktives Szenario aus, in dem ausgerechnet Gigi Birofio (27) um Laura wirbt und bei ihr landet. Pietro zeigte sich von diesem Gedanken jedoch völlig unbeeindruckt. Er glaube nicht, dass ein Mann aus der Realitybranche bei Laura überhaupt eine Chance hätte, erklärte er im Podcast.

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Collage: Action press/ Action Press Oliver Pocher und Christian Düren, Collage

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Imago Pietro Lombardi, August 2020

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Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin

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