Lebensgefährlicher Befund: Nadja Benaissa bereut Brust-OP

Rund 20 Jahre lang litt Nadja Benaissa (44) körperlich und seelisch unter ihren Brustimplantaten. Auf dem Höhepunkt ihrer Karriere hatte sich die Sängerin für den Eingriff entschieden – eine Entscheidung, die sie später zutiefst bereute. Im Februar 2024 ließ sie die Implantate schließlich entfernen. Die Operation erwies sich als kompliziert: Besonders in der rechten Brust machten die Ärzte einen erschreckenden Fund. Das Implantat hatte sich vollständig zersetzt, das Material war in das umliegende Gewebe gelangt. Unter Tränen schilderte die No Angels-Sängerin gegenüber Sat.1: "Das ganze Implantat hatte sich zersetzt und hatte sich wie ein Mooswuchs in meiner ganzen Brust ausgebreitet." Mittlerweile hat sie sich von dem Eingriff erholt und warnt andere Frauen eindringlich vor Schönheitsoperationen.

Bereits unmittelbar nach dem Eingriff kamen bei der Musikerin erste Zweifel auf – das Ergebnis erschien ihr schlicht zu groß. Mit der Zeit belastete sie zudem die Aufmerksamkeit, die ihre Oberweite auf sich zog. In den Jahren vor der Explantation kamen körperliche Beschwerden hinzu: starke Schmerzen in der Brust, geschwollene Gelenke an Fingern und Knöcheln sowie depressive Verstimmungen. Auch ihre Arbeit als Musikerin wurde dadurch beeinträchtigt. Ein Ultraschall hatte zunächst einen Riss im linken Implantat vermuten lassen – während der Operation bestätigte sich dieser Verdacht. Der unerwartet schwere Befund auf der rechten Seite verlängerte den ursprünglich auf eineinhalb Stunden angesetzten Eingriff auf fast die doppelte Dauer. Die Diagnose lautete: Ihr Körper verträgt kein Silikon. Trotz hochwertiger Implantate und eines erfahrenen Chirurgen kritisiert Nadja die ihrer Ansicht nach unzureichende Aufklärung über mögliche gesundheitliche Folgen. "Es war eine schmerzhafte Zeit. Ich war mental und körperlich ziemlich down", erzählte sie beim Polyton Musikpreis gegenüber RTL. Heute empfindet sie vor allem Erleichterung: "Ich bin so froh, dass dieses Zeug aus meinem Körper raus ist."

Rückblickend spricht die Sängerin offen darüber, warum sie sich damals überhaupt für die Operation entschied. "Ich habe mir die Brustimplantate einsetzen lassen aus dummen Gründen, weil ich eine schöne Brust hatte. Aber ich habe mir Komplexe einreden lassen", erklärte sie auf Instagram. Mutterschaft, Karriere und persönliche Probleme hätten sie damals überfordert. "Ich dachte, ich wäre eine Frau, aber eigentlich war ich noch ein Mädchen", so die Musikerin weiter. Heute möchte sie andere Frauen dazu ermutigen, zu ihrer Natürlichkeit zu stehen – und auch ihrer eigenen Tochter rät sie ausdrücklich von Schönheitsoperationen ab. Zu ihr pflegt Nadja eine besonders enge Bindung: Mit 16 Jahren wurde sie schwanger und sagt heute, ihre Tochter habe ihr damals das Leben gerettet. Mit Blick auf ihre eigene OP-Erfahrung scherzte sie gegenüber SAT.1: "Ich glaube, ich bin auch ein abschreckendes Beispiel." Schon bald ist Nadja übrigens auch wieder im Fernsehen zu sehen: Am 5. Oktober 2026 zieht sie in den Promi Big Brother-Garten ein. Die Show startet um 20:15 Uhr live auf SAT.1 und auf Joyn.

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Imago Nadja Benaissa, September 2026

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Imago Nadja Benaissa von den No Angels, 2007

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Imago Nadja Benaissa beim "Promi Big Brother" Reveal Event, September 2026