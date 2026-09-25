Selten: Karoline Herfurth erobert doppelt die Netflix-Charts

Karoline Herfurth (42) feiert bei Netflix gerade einen Erfolg, wie er deutschen Filmschaffenden nur selten gelingt: Gleich zwei ihrer Werke stehen zeitgleich in den Top fünf der meistgesehenen Filme des Streamingdienstes. Wie das aktuelle Ranking vom 24. September 2026 laut Moviepilot zeigt, belegt die Komödie "Einfach mal was Schönes" derzeit Platz drei, während sich "Wunderschöner" auf Rang fünf hält. Damit ist die Schauspielerin in der Bestenliste doppelt vertreten – und das inmitten großer internationaler Produktionen. Die Spitzenposition nimmt momentan "Mickey 17" ein, dahinter folgt "Mr. No Pain" auf Platz zwei, zwischen Karolines beiden Filmen schiebt sich "Best of the Best" auf Rang vier. Bemerkenswert ist, dass beide deutschen Produktionen bereits nach ihrem jeweiligen Streamingstart die Spitze der Charts erreicht haben. Sowohl "Einfach mal was Schönes" als auch "Wunderschöner" belegten bereits Platz eins und sind nun erneut gemeinsam unter den bestplatzierten Titeln vertreten.

Inhaltlich könnten die beiden Filme kaum unterschiedlicher sein. In "Einfach mal was Schönes" aus dem Jahr 2022 schlüpft Karoline in die Rolle der Radiomoderatorin Karla, die sich ihren Kinderwunsch auch ohne Partner erfüllen will. Während ihr Umfeld ganz unterschiedlich auf diesen Plan reagiert, bringt ihre aufkeimende Liebe zu Ole, gespielt von Aaron Altaras, zusätzlich alles durcheinander. Der Film "Wunderschöner" wiederum kam 2025 in die Kinos und knüpft an den Erfolgsfilm "Wunderschön" an. Im Zentrum stehen mehrere Frauen, die sich mit gesellschaftlichen Erwartungen und gängigen Schönheitsidealen auseinandersetzen müssen. Karoline ist darin als Sonja zu sehen, an ihrer Seite spielen Nora Tschirner (45) als Vicky, Emilia Schüle (33) als Julie und Dilara Aylin Ziem als Leyla. Schon im Kino erreichten beide Filme ein großes Publikum. Die gebürtige Berlinerin hatte bei beiden Produktionen zudem eine doppelte Aufgabe: Sie spielte selbst mit und führte Regie.

Bekannt wurde Karoline Anfang der 2000er-Jahre durch die Teeniekomödie "Mädchen, Mädchen". Seitdem zählt sie zu den bekanntesten Schauspielerinnen Deutschlands und hat sich in den vergangenen Jahren zusätzlich als Regisseurin einen Namen gemacht. Dafür gab es zuletzt auch offizielle Anerkennung: Im Februar 2026 erhielt sie bei der 15. Verleihung der "Blauen Blume" im Berliner Frederick's den Ehrenpreis. Romance TV würdigte damit ihren Beitrag zum modernen romantischen Film sowie ihre inspirierende Wirkung auf Nachwuchsfilmschaffende. Ans Ausruhen denkt die Filmemacherin allerdings beileibe nicht: Bereits am 22. Oktober 2026 kehrt sie auf die Kinoleinwand zurück. In der Komödie "Der perfekte Urlaub" ist sie in einer der Hauptrollen zu sehen. Anders als bei ihren beiden Netflix-Erfolgen sitzt dort allerdings Bora Dagtekin (47) auf dem Regiestuhl. Welches Projekt Karoline als Nächstes selbst inszenieren wird, ist bislang nicht bekannt.

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Getty Images Karoline Herfurth bei der Premiere von "No Good Men" auf der 76. Berlinale, 12.02.2026

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Getty Images Karoline Herfurth und Nora Tschirner bei der Verleihung des Deutschen Filmpreises 2022

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Imago Caroline Herfurth mit dem Ehrenpreis der Blauen Blume 2026