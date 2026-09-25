Süß: Hier posiert Luna Schweiger mit Mama Dana auf der Wiesn

Auf dem Münchner Oktoberfest ist derzeit wieder jede Menge Prominenz unterwegs – und auch Luna Schweiger (29) lässt sich das Spektakel nicht entgehen. Die Schauspielerin genoss einen ausgelassenen Wiesn-Tag an der Seite ihrer Mutter Dana Schweiger (58). Einen Schnappschuss aus dem Bierzelt teilte Luna kurzerhand auf Instagram. Darauf sitzen die beiden neben dem Fotografen Simon Lohmeyer, alle drei strahlen gut gelaunt in die Kamera und halten große Bierkrüge in den Händen. Von schlechter Stimmung war bei dem fröhlichen Trio offenbar keine Spur. Einer fehlte auf dem Schnappschuss allerdings: Lunas neuer Partner Lucas Wenz. Der Springreiter taucht auf der Aufnahme nicht auf. Stattdessen hielt die 29-Jährige einen entspannten Mutter-Tochter-Moment gemeinsam mit Simon fest. Ob Lucas später noch dazukam, ließ Luna für ihre Follower allerdings offen.

Auch modisch zeigten sich die beiden Frauen passend für die Wiesn. Luna trug ein dunkles Dirndl mit tiefem Ausschnitt und kombinierte dazu eine helle Bluse. Dana entschied sich hingegen für ein rotes Modell mit einer weißen, gepunkteten Dirndlbluse. Ein Detail dürfte aufmerksamen Betrachtern besonders ins Auge gefallen sein: Lunas Schleife war auf der rechten Seite gebunden. Nach der traditionellen Bedeutung des Dirndlcodes signalisiert das, dass die Trägerin vergeben ist. Auch ohne Lucas an ihrer Seite machte die Schauspielerin ihren Beziehungsstatus also ganz nebenbei deutlich. Dana war an dem Tag übrigens noch anderweitig unterwegs: Zuvor hatte die Unternehmerin die "Red Ladies Wiesn" in den Wildstuben besucht. Dort ließ sie sich unter anderem gemeinsam mit Münchens Charity-Queen Saskia Greipl-Kostantinidis ablichten.

Über ihre Beziehung zu Lucas hatte Luna im Juni gegenüber Gala gesprochen. Dabei bezeichnete sie sich und den Springreiter als "Familienmenschen" und erklärte, dass die beiden viel Zeit miteinander verbringen. Auch Dana kennt den Partner ihrer Tochter bereits und gab der Liaison im Sommer ihren Segen. Wie eng das Mutter-Tochter-Duo miteinander ist, hatte sich zudem erst vor wenigen Wochen gezeigt. Bei der Reit-Weltmeisterschaft in Aachen besuchte Dana die Veranstaltung, während Luna dort beruflich im Einsatz war. Die beiden nutzten die Gelegenheit kurzerhand für einen gemeinsamen Abend. Nun verbringen sie auch die Wiesn-Zeit zusammen.

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Imago Luna Schweiger beim Secret and Special Screening der Sky-Serie "Being Burdecki" im Zoo Palast Berlin

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Instagram / lunaxschweiger Simon Lohmeyer, Luna Schweiger und Dana Schweiger mit Bierkrügen auf dem Oktoberfest.

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IMAGO / Panama Pictures Dana und Luna Schweiger, September 2025

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