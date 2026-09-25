Versuchter Überfall auf seine Oma: Paco Herb ist verletzt

Schreckmoment für Paco Herb (30) und seine Großmutter: Unbekannte sollen versucht haben, die Seniorin zu überfallen. Auf Instagram berichtete der Realitystar von dem Vorfall und erklärte, dass seine Oma ihm noch rechtzeitig ein Zeichen geben konnte. Daraufhin griff Paco ein, woraufhin die mutmaßlichen Täter die Flucht ergriffen. Ganz unbeschadet ging der Vorfall für den Realitystar offenbar nicht aus. In seinem Beitrag zeigte er seine dick bandagierte Hand und schilderte, was passiert war: "Man hat eben versucht, meine Oma zu überfallen. Sie konnte mir rechtzeitig ein Zeichen geben, sodass ich reagieren konnte. Die Täter konnten fliehen. Passt bitte auf, wenn ihr die Tür öffnet." Gleichzeitig nutzte Paco den Vorfall, um seine Follower zur Vorsicht zu mahnen.

Nach dem Vorfall ließ Paco seine Verletzungen im Krankenhaus behandeln. Wenig später meldete sich der Realitystar erneut bei seinen Followern und konnte Entwarnung geben: Sowohl ihm als auch seiner Großmutter gehe es den Umständen entsprechend gut. "Die Message: Passt auf eure Familie auf. Kleines Update. Mir geht's gut. Viel wichtiger ist, dass es meiner Oma gut geht. Braucht euch also keine Sorgen machen. Die Wunden wurden im Krankenhaus behandelt. Zwei bis drei Wochen und ich bin wieder fit. Vielen Dank für eure lieben Nachrichten!", schrieb er auf Instagram. Bis Paco seine Verletzungen vollständig auskuriert hat, werden nach seiner Einschätzung noch etwa zwei bis drei Wochen vergehen. Für ihn steht nach dem Schreck aber vor allem fest, dass seine Großmutter wohlauf ist.

Nach dem beängstigenden Vorfall erreichten Paco offenbar zahlreiche besorgte und aufmunternde Nachrichten seiner Follower, für deren Zuspruch sich der Realitystar ausdrücklich bedankte. Dabei machte er noch einmal deutlich, welchen hohen Stellenwert seine Familie für ihn hat und wie erleichtert er darüber ist, dass seine Großmutter bei dem versuchten Überfall unverletzt blieb. Seine eigenen Blessuren scheinen für ihn dagegen in den Hintergrund zu rücken: Trotz der dick bandagierten Hand blickt Paco bereits zuversichtlich nach vorne und geht davon aus, die körperlichen Folgen des Vorfalls in den kommenden Wochen vollständig hinter sich lassen zu können.

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Imago Paco Herb, Oktober 2025

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Joyn Paco Herb bei "Promi Big Brother" 2025

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Imago Paco Herb, April 2026

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