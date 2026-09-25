Bill Nighy gesteht geheime Ehe nach Jahren des Leugnens

Eine echte Überraschung: Bill Nighy hat öffentlich eingeräumt, dass er tatsächlich schon einmal verheiratet war – ein Fakt, den kaum jemand vermutet hätte. In seinem Podcast "Ill-Advised" sprach der Darsteller aus "Tatsächlich... Liebe" wie nebenbei über diese bislang der Öffentlichkeit unbekannte Episode seines Lebens. Auslöser war die Erinnerung an einen Ring! Namen, Datum der Trauung oder Dauer der Ehe verriet er nicht – wer seine damalige Frau war, bleibt also weiterhin unklar. Brisant wird die Sache dadurch, dass Bill jahrelang betont hatte, nie den Bund fürs Leben geschlossen zu haben. Hinzu kommen seit Langem kursierende Gerüchte über eine mögliche Liaison mit einer Modeikone.

Zur Sprache kam das Thema, als es um Bills Hände ging: Wegen seiner markanten Fingerknöchel kann er üblicherweise gar keine Ringe tragen. Im Podcast erklärte er dazu: "Als ich verheiratet war, hatte ich einen Ehering, und ich ging ins Meer und er rutschte ab. Ich musste einen so großen Ring tragen, damit er über meinen Fingerknöchel passte, dass er im Meer abrutschte. Ich verlor den Ring." Ergänzend fügte er hinzu: "Es war das einzige Mal, dass ich jemals einen Ring hatte, aber er war, wie gesagt, so groß, um der Verformung meiner Fingerknöchel Rechnung zu tragen, dass er nicht lange hielt." Damit steht seine Aussage in klarem Widerspruch zu früheren Interviews. Auch seine 27-jährige Partnerschaft mit Diana Quick, die 2008 endete, wurde stets als unverheiratete Beziehung dargestellt.

Kennengelernt hatten sich Bill und Diana Anfang der 80er Jahre bei den Proben zu "A Map of the World" am National Theatre. Zwei Jahre später wurde Tochter Mary Nighy geboren. Auch nach der Trennung blieb man einander freundschaftlich verbunden und traf sich weiterhin als Familie. In den Fokus rückte später eine andere Frau: Bereits seit 2015 wird Bill eine Romanze mit Anna Wintour (76) nachgesagt, die 2023 durch einen gemeinsamen Auftritt Arm in Arm bei der Met Gala in New York befeuert wurde. Ein Sprecher dementierte damals: "Bill und Anna sind seit zwei Jahrzehnten einfach sehr gute Freunde. Sie sind nicht in einer Beziehung." Ob er seinen Alltag aktuell mit einer Partnerin bestreitet, ist nicht bekannt. Bemerkenswert schlicht lebt der Schauspieler allerdings in seiner Londoner Wohnung in Pimlico – ohne Waschmaschine, Herd oder Backofen. Seine Wäsche gibt er außer Haus. Sein einziges Kochgerät, ein kleiner Grill, kam nach eigener Aussage noch nie zum Einsatz.

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Getty Images Bill Nighy bei den Internationalen Filmfestspielen von Venedig im September 2022

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ActionPress Bill Nighy in "Tatsächlich... Liebe"

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Getty Images Anna Wintour und Bill Nighy auf der Met Gala 2023

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