"Club der roten Bänder"-Star Timur Bartels hat sich verlobt

Timur Bartels (31) und seine Freundin Milena Steinbach wollen heiraten! Der aus der Serie Club der roten Bänder bekannte Schauspieler teilte die romantische Neuigkeit jetzt auf Instagram mit. Zu Bildern aus der Toskana schrieb er glücklich: "Sie hat Ja gesagt." Für den 31-Jährigen ist die Verlobung der nächste große Schritt in einer Liebesgeschichte, die mit einem Match auf Tinder begann. In seinem Post fand der Schauspieler rührende Worte für seine Partnerin: "Schon bevor ich vor dem wundervollsten Menschen dieser Welt auf die Knie gegangen bin, ist mein komplettes Leben durch sie Tag für Tag schöner und besser geworden."

Nach ihrem Tinder-Match wollten Timur und Milena bei ihrem ersten Treffen eigentlich nur gemeinsam einen Bubble Tea trinken. Doch aus dem zunächst kurzen Treffen entwickelte sich ein außergewöhnlich langes Date. Gegenüber Bild erinnerte sich Timur später: "Ungefähr zehn Stunden später wurden wir aus der Bar geschickt, weil es wieder hell wurde." Bereits nach dieser ersten Begegnung soll der Schauspieler gespürt haben, dass er Milena irgendwann einen Antrag machen könnte. In seinem Instagram-Beitrag erklärte er: "Ich hab' gedacht, dass man sowas nur in Romanen oder Drehbüchern schreibt, aber das ist nicht wahr. In Wahrheit ist das, was ich seitdem fühle, viel schöner als jeder Film und jedes Buch, das man schreiben könnte."

An Weihnachten 2022 hatte Timur zunächst nur verraten, dass er wieder verliebt ist. Im Januar 2023 folgte dann der erste gemeinsame Post auf Instagram. Schon damals geriet er ins Schwärmen: "Ich hätte nicht gedacht, dass man sich so sehr in einen Menschen verlieben kann!" In seinem aktuellen Verlobungspost blickt der Serienstar nun auf die gemeinsame Zukunft und das Älterwerden mit Milena. Er beschrieb die Vorstellung, eines Tages "mit alten, faltigen Händen die richtige Hand" in seiner zu halten. Seine Liebeserklärung beendete er mit den Worten: "Du hast mich zum glücklichsten Mann der Welt gemacht."

Anzeige Anzeige

Instagram / timur_bartels Timur Bartels und seine Freundin Milena Steinbach

Anzeige Anzeige

Instagram / timur_bartels Milenas Verlobungsring

Anzeige Anzeige