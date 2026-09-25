Entwarnung: Jessie J gibt Update nach zweiter Brust-OP

Jessie J (38) gibt Entwarnung: Nach ihrer zweiten Operation zur Brustrekonstruktion hat sich die Sängerin am Donnerstag mit einem Gesundheitsupdate auf Instagram bei ihren Fans gemeldet. Den Eingriff habe sie gut überstanden und sei bereits wieder zu Hause, wie sie in ihrer Story mitteilte. "Ich bin gerade nach meiner zweiten Operation nach Hause gekommen, und alles ist gut verlaufen. Deshalb wollte ich euch einfach sagen, dass es mir gut geht", erklärte sie. Die Operation steht im Zusammenhang mit der Behandlung ihrer Brustkrebserkrankung. Nach den vergangenen kräftezehrenden Monaten richtet Jessie J ihren Blick nun wieder nach vorn. Dazu gehört auch ihre ausverkaufte Show "An Evening With Jessie J". Mit Blick auf den bevorstehenden Auftritt sagte sie: "Ja, Mann, das Leben ist schön. Ich sende euch Liebe. Gute Energie. Bis bald."

Schon Anfang September hatte die Sängerin angekündigt, sich für eine Weile aus der Öffentlichkeit und von Social Media zurückzuziehen. Anlass war ihre zweite Rekonstruktionsoperation, nach der sie sich bewusst Zeit für Erholung und Genesung nehmen wollte. Ihren Rückzug bezeichnete sie als eine Art digitale Entgiftung. Sie wolle neue Energie tanken, die vergangenen Erlebnisse verarbeiten und wieder bewusster im Hier und Jetzt leben. Die letzten zwei Jahre hätten sie stark gefordert, erklärte die Musikerin. Da es beruflich inzwischen etwas ruhiger geworden sei, könne sie ihrer Genesung nun mehr Aufmerksamkeit widmen. Zugleich betonte Jessie J, sie befinde sich zwar nicht in ihrer besten Verfassung, sei aber auch weit von ihrem schlechtesten Zustand entfernt. Bei ihr war 2025 Brustkrebs im frühen Stadium festgestellt worden. Nach ihrer Operation teilte sie im Juli 2025 mit, dass sich der Krebs nicht ausgebreitet habe.

Die vergangenen Jahre waren für die Sängerin von mehreren Herausforderungen geprägt. Neben ihrer Erkrankung und den damit verbundenen Behandlungen musste sie auch die Trennung von Chanan Safir Colman verkraften. Im Juli 2026 bestätigte die Sängerin, dass die beiden ihre romantische Beziehung bereits einige Zeit zuvor beendet hatten. Während ihrer Auszeit möchte Jessie J ihren gemeinsamen Sohn Sky in den Mittelpunkt stellen. Die Mutter eines Kindes will die Zeit ohne Handy außerdem dafür nutzen, sich bewusster um sich selbst und ihren Sohn zu kümmern. Auch beruflich hatte die Musikerin zuletzt ein volles Programm: Nach sieben Jahren veröffentlichte sie wieder ein Album und absolvierte zahlreiche Termine. Ihre zweite Rekonstruktionsoperation nahm sie schließlich zum Anlass, einen Gang zurückzuschalten und ihrer weiteren Genesung mehr Zeit einzuräumen. Mit ihrem aktuellen Update machte Jessie J nun deutlich, dass sie sich auf einem guten Weg befindet.

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Getty Images Sängerin Jessie J im Mai 2025 in London

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Instagram / jessiej Jessie J posiert oberkörperfrei für einen Instagram-Schnappschuss

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Getty Images Jessie J bei der Royal Variety Performance, London 2025

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