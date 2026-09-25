Ohne Dennis? Tara Tabitha hat ihr Traumhaus gefunden

Tara Tabitha (33) hat offenbar ihr neues Traumzuhause gefunden. Auf Instagram präsentierte die Reality-TV-Bekanntheit stolz den Eingangsbereich eines Hauses samt Garten, in das sie schon bald einziehen möchte. Dort soll die Österreicherin künftig mit ihren "zwei Kindern" leben – damit meint sie offenbar ihre Hunde. Einer ihrer tierischen Mitbewohner, Lou Lou, hat das neue Revier bereits erkundet und im Garten prompt eine tote Maus entdeckt. Das entsprechende Video ersparte Tara ihren Followern allerdings lieber. Auf den bevorstehenden Neustart freut sich das Model dafür umso mehr. "Ich freue mich auf dieses neue Kapitel und darauf, es endlich auch mit euch zu teilen", schrieb sie. Vor dem Einzug wartet jedoch noch einiges an Arbeit: Möbel bestellen, die Einrichtung planen und eine passende Umzugsfirma finden. Für Letzteres bat Tara ihre Community direkt um Empfehlungen.

Auffällig an Taras Umzugsankündigung ist allerdings, dass ihr Partner Dennis Lodi (31) darin mit keinem Wort vorkommt. Weder beim geplanten Einzug noch bei ihren Zukunftsplänen erwähnt die Reality-TV-Bekanntheit ihn. Selbst wenn sie von "unserem neuen Zuhause" spricht, bezieht sie sich dabei ausschließlich auf sich und ihre Hunde. Für zusätzliche Spekulationen sorgen die Hashtags "#neueskapitel" und "#neuanfang", mit denen Tara ihren Beitrag versehen hat. Sie passen zu den Trennungsgerüchten, die bereits seit einiger Zeit um das Paar kursieren. Ob dahinter tatsächlich ein Liebesaus steckt, ist jedoch weiterhin unklar. Weder Tara noch Dennis haben bislang eine Trennung bestätigt oder sich eindeutig zu ihrem aktuellen Beziehungsstatus geäußert.

Ob hinter den aktuellen Spekulationen tatsächlich eine Trennung steckt, könnte sich schon bald bei Temptation Island VIP zeigen. Tara und Dennis stellten dort ihre Beziehung auf die Probe, die gemeinsame Staffel soll im Herbst ausgestrahlt werden. Nach den Dreharbeiten meldeten sich beide mit auffällig nachdenklichen Botschaften auf Instagram. "Aktuell brauche ich selbst Zeit, um alles zu verarbeiten, was in den letzten Wochen passiert ist", erklärte Dennis. Tara schrieb wiederum: "Es ist okay, wenn dein Herz mehr Zeit braucht, um zu akzeptieren, was dein Kopf bereits weiß." Auch Mitkandidatin Gloria Schwesinger (34) sorgte unter Taras Hausbeitrag mit einem vielsagenden Kommentar für Aufmerksamkeit. "Nach all dem, was war, hast du einen neuen Lebensabschnitt soooo verdient", richtete sie aufmunternde Worte an Tara. Ob die Aussagen tatsächlich mit dem Beziehungsstatus des Paares zusammenhängen, bleibt bislang offen.

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Instagram / taratabitha Tara Tabitha, Reality-Star

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Instagram / taratabitha Tara Tabitha und Dennis Lodi mit ihrem neuen Hund (links), April 2026

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Imago Gloria Schwesinger Premiere von "Love Island VIP" in Köln, 16.09.2026