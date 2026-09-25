Jessi Pierce und Kinder starben bei Brand: Ursache gefunden

Monatelang war die Ursache des verheerenden Hausbrands unklar, bei dem im März NHL-Reporterin Jessi Pierce, ihre drei Kinder und der Familienhund ums Leben kamen. Nun gibt es Gewissheit: Laut des Feuerwehr-Staatsinspektors von Minnesota wurde das Feuer versehentlich durch eine elektrische Ursache ausgelöst, wie Us Magazine berichtet. In einem als Büro genutzten Zimmer des Einfamilienhauses überhitzten demnach Elektrogeräte und setzten den Brand in Gang. Für die Familie blieb nur wenig Zeit. Der Rauchmelder in der Nähe der Schlafzimmer hätte laut den Ermittlern "etwa vier Minuten" nach Ausbruch des Feuers Alarm ausgelöst. Nur etwa eine Minute später seien "die Bedingungen entlang des wichtigsten Fluchtwegs nahezu unpassierbar geworden".

Mit den neuen Erkenntnissen wird die Tragödie für Jessis Ehemann Mike Hinrichs noch einmal greifbar. Er war in jener Nacht nicht zu Hause und meldete sich anlässlich der Veröffentlichung des Untersuchungsergebnisses laut Us Magazine mit einer emotionalen Stellungnahme zu Wort. Darin schilderte er den Moment, in dem sich sein Leben für immer veränderte: "Meine Welt brach zusammen, als mir das Leben meiner geliebten Frau Jessi und unserer drei wundervollen Kinder, der Söhne Hudson und Cayden und der Tochter Avery, durch das schreckliche Feuer, das unser Zuhause zerstörte, für immer genommen wurde." Der Verlust und die Trauer würden ihn bis heute jeden Tag begleiten. Gleichzeitig richtete er seinen Dank an die Ersthelfer, Feuerwehrleute, die Brandermittler von White Bear Lake und das Team des State Fire Marshal.

Jessi Pierce hatte sich als NHL-Reporterin über die Jahre einen Namen gemacht und die Minnesota Wild mit großer Leidenschaft begleitet. Nun wandte sich auch Mike an das Team: "Für Jessi stand die Familie immer an erster Stelle, aber alles rund um Eishockey folgte dicht dahinter." Sie habe den Sport mit grenzenloser Begeisterung geliebt und diese Freude mit allen geteilt. Zum Abschluss fand Mike Worte des Dankes an all jene, die seine Familie auch nach ihrem Tod nicht vergessen haben: "Danke, dass Sie sich an das Beste meiner Familie erinnern, und für Ihre fortwährenden Gebete und Ihre Unterstützung."

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Instagram / jessip224 Jessi Pierce, Moderatorin

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jessip224 Jessi Pierce, Moderatorin